Владимир Зеленский анонсировал кадровые ротации среди украинских послов

В настоящее время продолжается обсуждение кадровых изменений в дипломатическом корпусе Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время могут произойти кадровые изменения в дипломатическом корпусе и будет обновлена часть состава украинских послов за рубежом.

Об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По словам Зеленского, вопрос кадровых ротаций он обсуждает с первым заместителем руководителя Офиса Президента Сергеем Кислицей и министром иностранных дел Андреем Сибигой.

«Мы проговорим сейчас с первым заместителем, с господином Кислицей и, безусловно, с министром иностранных дел господином Сибигой пул послов Украины в других государствах, которые будут заменены», – сказал Президент.

В то же время Зеленский не уточнил, каких именно дипломатов планируют заменить и когда соответствующие кадровые решения могут быть приняты.

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