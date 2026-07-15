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Красная отметка в «Армии+»: почему может появиться статус об отсутствии на службе

17:40, 15 июля 2026
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Такая отметка означает, что в систему поступила информация от уполномоченных органов о факте самовольного ухода из воинской части.
Красная отметка в «Армии+»: почему может появиться статус об отсутствии на службе
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В приложении «Армия+» объяснили значение красной отметки «Зафиксировано отсутствие на службе», которая может появиться в разделе «Армия ID».

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Как пояснили в Ивано-Франковском ТЦК, такой статус означает, что в систему поступила информация от уполномоченных органов о факте самовольного оставления воинской части.

В то же время в «Армия+» отметили, что сейчас продолжается синхронизация и обновление данных. Из-за этого в отдельных случаях статус может отображаться с задержкой или быть неактуальным.

Пользователям рекомендуют обновить приложение до версии 3.2.2 или новее, выйти из своей учетной записи и войти снова, а также подождать около 15 минут, пока система завершит синхронизацию данных.

Если после этого отметка не исчезнет, военнослужащим, которые продолжают проходить службу, советуют обратиться к своему непосредственному командиру. Тем, кто находится в статусе СОЧ, необходимо обратиться в Военную службу правопорядка.

Если после всех проверок информация в приложении по-прежнему не соответствует действительности, в «Армия+» рекомендуют обратиться в службу поддержки приложения. 

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Винницкой области суд признал виновным военнослужащего в повторном самовольном оставлении места службы в условиях военного положения, а также в умышленном неисполнении судебного решения. Мужчине назначили наказание — 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

После открытия уголовного производства мужчина сообщил о намерении продолжить военную службу в другой воинской части. В декабре 2025 года Тывровский районный суд освободил его от уголовной ответственности по предыдущему эпизоду, обязав не позднее чем через 72 часа после вступления постановления суда в законную силу прибыть в определенную воинскую часть для продолжения службы.

Однако, как установил суд, военнослужащий этого не сделал. После вступления судебного решения в законную силу он повторно не прибыл к месту службы без уважительных причин и находился вне воинской части до 4 мая 2026 года, когда его обнаружили правоохранители.

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