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Владимир Зеленский встретится с Михаилом Федоровым перед представлением нового состава Кабмина

15:42, 15 июля 2026
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Встреча состоится накануне представления кандидатов в новый состав правительства на заседании фракции «Слуга народа».
Владимир Зеленский встретится с Михаилом Федоровым перед представлением нового состава Кабмина
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Президент Владимир Зеленский сообщил, что перед заседанием фракции «Слуга народа» проведет встречу с министром обороны Михаилом Федоровым и руководством украинской армии.

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Встреча с фракцией, где кандидат в премьер-министры Сергей Корецкий представит свою команду, состоится вечером 15 июля.

По словам Президента, одним из ключевых приоритетов является налаживание эффективного взаимодействия между Вооруженными силами и Министерством обороны, решение проблем, связанных с деятельностью ТЦК и СП, а также усиление противовоздушной обороны.

«По этому поводу у меня сегодня также будет разговор с руководством нашей армии, а также с министром обороны Украины. Все это будет у меня до заседания фракции. Единство — это наша большая сила», — сказал Зеленский.

Президент также назвал одним из приоритетов государственной политики развитие оборонно-промышленного комплекса.

«Наш ОПК направлен на защиту нашего неба, и не только неба, мы этим занимаемся. Нам очень нужно быстро двигаться в одном направлении, без какой-либо политики — в направлении принуждения России к окончанию войны. По крайней мере к прекращению огня», — отметил Глава государства.

Напомним, что Верховная Рада уволила Юлию Свириденко с должности премьер-министра Украины. Вместе с ней в отставку уходит весь состав Кабмина. Решение было принято во время пленарного заседания парламента 14 июля.

По информации из парламентских кругов, до конца дня может быть сформирован пакет кандидатур на должности министров. В то же время в Раде планируют уже в ближайшее время вынести вопрос о назначении нового состава Кабмина.

Среди возможных структурных изменений — разделение отдельных министерств.

В частности, обсуждается разделение Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства на отдельные ведомства:

  • Министерство экономики и экологии;
  • Министерство аграрной политики, которое может возглавить Тарас Высоцкий.

Также Министерство восстановления могут разделить, отдельно могут создать:

  • Министерство регионов, которое может возглавить Виталий Безгин;
  • Министерство инфраструктуры.

Кроме того, в парламенте обсуждают возможность создания отдельного Министерства по делам внутренне перемещенных лиц.

В то же время среди возможных кандидатов на должность нового премьер-министра называют Сергея Корецкого.

Отметим, что пока официальных решений относительно состава нового правительства и кандидатур на должности министров не принято.

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оборона Владимир Зеленский Минобороны Михаил Федоров

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