Шевченковский райсуд прокомментировал подозрение судье в отставке в хулиганстве с применением оружия

В Шевченковском райсуде отреагировали на объявление подозрения бывшему судье суда.

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Как сообщили 15 июля в Офисе Генпрокурора, под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры судье Шевченковского районного суда Киева в отставке сообщили о подозрении в хулиганстве с применением оружия. В ОГП уточнили, что инцидент произошел в начале мая 2026 года, когда мужчина еще занимал должность судьи Шевченковского районного суда Киева.

Как установили правоохранители, жители дома сделали ему замечание из-за громкого прослушивания российской музыки в автомобиле, припаркованном неподалеку от детской площадки в вечернее время. В ответ, по версии следствия, судья начал нецензурно выражаться, вышел из автомобиля и вступил в конфликт с людьми.

В Шевченковском районном суде Киева заявили, что с учетом общественного резонанса, который получило сообщение в отношении судьи, события, о которых идет речь в сообщениях правоохранительных органов, являются предметом уголовного производства и должны получить надлежащую правовую оценку исключительно в установленном законом порядке.

В то же время там уточнили, что указанное лицо в настоящее время не осуществляет правосудие и не имеет статуса действующего судьи Шевченковского районного суда города Киева.

«Суд не уполномочен комментировать обстоятельства уголовного производства, оценивать доказательства или делать выводы относительно виновности лица до принятия соответствующего судебного решения.

В то же время Шевченковский районный суд города Киева последовательно поддерживает принципы верховенства права, неотвратимости юридической ответственности и равенства всех перед законом», — заявили там.

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