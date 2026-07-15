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Контроль за терминалами усилят: украинцев могут обязать проходить видеопроверку при платежах

14:40, 15 июля 2026
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Правила работы платежных терминалов могут изменить — что ждет пользователей.
Контроль за терминалами усилят: украинцев могут обязать проходить видеопроверку при платежах
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Рынок наличных платежных терминалов в Украине может получить новые правила работы после рекордных штрафов Национального банка Украины для компаний EasyPay и City24.

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В июне 2026 года НБУ оштрафовал обе компании на 135 млн грн каждую. Регулятор объяснил решение ненадлежащей организацией процессов финансового мониторинга, в частности в части проверки клиентов.

По данным Forbes Ukraine, Нацбанк также передал правоохранительным органам материалы проверок из-за подозрений в возможном использовании сетей City24 и EasyPay для отмывания средств.

EasyPay и City24 являются крупнейшими операторами рынка наличных терминалов. Вместе они контролируют около 60% сегмента. По состоянию на 1 апреля 2026 года сеть EasyPay насчитывала около 20 тысяч терминалов, а City24 — 15 тысяч.

Теперь участники рынка и профильные ассоциации до конца года готовят новые правила. Среди предложений — возможная видеоверификация клиентов при проведении операций через терминалы.

Какие изменения могут ввести для украинцев?

После решений НБУ участники рынка планируют согласовать единые правила финансового мониторинга. В частности, операторы терминалов намерены подписать меморандум с Ассоциацией украинских банков об установлении общих лимитов и ограничений.

В Нацбанке и Ассоциации украинских банков подтвердили подготовку новых подходов к финансовому мониторингу.

После сбора предложений от всех участников рынка общие правила планируют передать на рассмотрение НБУ примерно через две-три недели.

Пользователям могут добавить видеопроверку

В случае утверждения новых правил изменения могут коснуться непосредственно пользователей терминалов.

Ожидается, что при проведении операций может быть введена обязательная видеоверификация клиентов, а сами терминальные точки оборудуют камерами наблюдения.

Также процесс оплаты может стать более длительным из-за введения обязательных временных пауз между транзакциями.

Окончательные правила работы платежных терминалов должны определить после согласования позиций участников рынка и их рассмотрения Национальным банком Украины.

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