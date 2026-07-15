УЗ назначила дополнительный скоростной поезд из Киева

Поезд будет отправляться из Киева в 07:00, останавливаться в Ровно в 11:15 - 11:17 и прибывать в Луцк в 12:44.

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«Укрзалізниця» назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити №755/756 по маршруту Киев — Луцк — Киев. Рейсы будут выполняться 25 и 26 июля, когда в Луцке будет проходить международный литературный фестиваль «Фронтера».

В этом году «Укрзалізниця» выступит логистическим партнером фестиваля, а специальный поезд получил название Frontera Express. Пассажиры смогут не только быстро добраться до места проведения мероприятия, но и погрузиться в литературную атмосферу уже во время поездки.

Поезд будет отправляться из Киева в 07:00. В Ровно он сделает остановку с 11:15 до 11:17, а в Луцк прибудет в 12:44. В обратном направлении из Луцка поезд будет отправляться в 15:49, прибывать в Ровно в 17:00 и в Киев — в 21:15.

Во время рейсов на борту Frontera Express запланированы поэтические паузы с живыми чтениями. Кроме того, пассажиры субботнего рейса Киев — Луцк смогут получить литературные подарки от фестиваля «Фронтера», издательства «Лаборатория» и «Укрзалізниці».

В УЗ отметили, что ранее на этом направлении ежедневно курсировал поезд Skoda, однако сейчас он находится на плановом ремонте и должен вернуться к работе в конце года. Для дополнительных рейсов в период повышенного спроса привлекли поезд Hyundai.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», «Укрзалізниця» назначает дополнительный поезд №743/744 по маршруту Киев — Львов — Киев из-за высокого спроса на этом направлении.

Маршрут Киев — Львов остается одним из самых популярных. В течение прошлой недели им воспользовались 21 тысяча пассажиров. Дополнительный скоростной поезд Интерсити+ будет курсировать 23 и 24 июня. Время в пути составит около 6 часов, что делает его самым быстрым вариантом сообщения между городами.