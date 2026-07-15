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УЗ призначила додатковий швидкісний потяг із Києва

15:16, 15 липня 2026
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Поїзд вирушатиме з Києва о 07:00, зупинятиметься в Рівному о 11:15 – 11:17 та прибуватиме до Луцька о 12:44.
УЗ призначила додатковий швидкісний потяг із Києва
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«Укрзалізниця» призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті №755/756 за маршрутом Київ — Луцьк — Київ. Рейси виконуватимуться 25 та 26 липня, коли у Луцьку проходитиме міжнародний літературний фестиваль «Фронтера». 

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Цього року «Укрзалізниця» виступить логістичним партнером фестивалю, а спеціальний потяг отримав назву Frontera Express. Пасажири зможуть не лише швидко дістатися до місця події, а й долучитися до літературної атмосфери вже під час подорожі.

Поїзд вирушатиме з Києва о 07:00. У Рівному він зробить зупинку з 11:15 до 11:17, а до Луцька прибуде о 12:44. У зворотному напрямку з Луцька потяг вирушатиме о 15:49, прибуватиме до Рівного о 17:00 та прибуде до Києва о 21:15.

Під час рейсів на борту Frontera Express заплановані поетичні паузи з живими читаннями. Крім того, пасажири суботнього рейсу Київ — Луцьк зможуть отримати літературні подарунки від фестивалю «Фронтера», видавництва «Лабораторія» та «Укрзалізниці».

В УЗ зазначили, що раніше на цьому напрямку щодня курсував поїзд Skoda, однак наразі він перебуває на плановому ремонті й має повернутися до роботи наприкінці року. Для додаткових рейсів у період підвищеного попиту залучили поїзд Hyundai.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Укрзалізниця призначає додатковий поїзд №743/744 за маршрутом Київ — Львів — Київ через високий попит на цьому напрямку.

Маршрут Київ — Львів залишається одним із найпопулярніших. Протягом минулого тижня ним скористалися 21 тисяча пасажирів. Додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ курсуватиме 23 та 24 червня. Час у дорозі становитиме близько 6 годин, що робить його найшвидшим варіантом сполучення між містами.

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Луцьк Укрзалізниця

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