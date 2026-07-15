Підвищення суддівської винагороди має бути профінансоване: Верховний Суд підтримав звернення ВРП

Верховний Суд підтримав звернення Вищої ради правосуддя щодо належного фінансового забезпечення підвищених суддівських винагород.

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Верховний Суд підтримав звернення Вищої ради правосуддя до Президента Володимира Зеленського та Кабінету міністрів щодо необхідності дотримання Конституції України і Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо стосовно забезпечення належним фінансуванням підвищеного розміру суддівської винагороди.

ВС наголошує, що необхідною є термінова практична реалізація законодавчих змін, які відновили справедливий підхід до визначення базового розміру суддівської винагороди.

Ухваленим Верховною Радою Законом усунуто багаторічну законодавчу невідповідність, яка існувала з 2021 року, коли для визначення базового посадового окладу судді застосовувався штучно зафіксований показник прожиткового мінімуму. Відтепер Закон прямо передбачає, що для обчислення суддівської винагороди має використовуватися прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Верховний Суд вітає рішення Парламенту, яке відновило гарантії незалежності судової влади. Це також є важливим кроком на шляху виконання міжнародних зобов'язань України у сфері верховенства права та реалізації євроінтеграційного курсу держави.

Водночас прийняття Закону саме по собі не забезпечує його реалізацію. Для виконання нових законодавчих положень необхідне своєчасне та повне фінансове забезпечення відповідних видатків. Саме тому Верховний Суд наголошує на необхідності виконання вимог Закону та підтримує звернення ВРП.

«Закон, який відновив конституційні гарантії визначення суддівської винагороди, має бути виконаний у повному обсязі, а його фінансове забезпечення – гарантоване державою. Лише за таких умов буде забезпечено реальне зміцнення незалежності судової влади, виконання міжнародних зобов'язань України та подальший поступ на шляху європейської інтеграції», — наголошує ВС.

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