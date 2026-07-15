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Володимир Зеленський зустрінеться з Михайлом Федоровим перед представленням нового складу Кабміну

15:42, 15 липня 2026
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Зустріч відбудеться напередодні представлення кандидатів до нового складу уряду на засіданні фракції «Слуга народу».
Володимир Зеленський зустрінеться з Михайлом Федоровим перед представленням нового складу Кабміну
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що перед засіданням фракції «Слуга народу», проведе зустріч із міністром оборони Михайлом Федоровим та керівництвом української армії.

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Зустріч з фракцією, де кандидат у прем'єр-міністри Сергій Корецький представить свою команду, відбудеться ввечері 15 липня.

За словами Президента, одним із ключових пріоритетів є налагодження ефективної взаємодії між Збройними силами та Міністерством оборони, вирішення проблем, пов'язаних із діяльністю ТЦК та СП, а також посилення протиповітряної оборони.

«З цього приводу в мене буде сьогодні також розмова з керівництвом нашої армії, а також з міністром оборони України. Все це буде в мене до засідання фракції. Єдність — це наша велика сила», — сказав Зеленський.

Президент також назвав одним із пріоритетів державної політики розвиток оборонно-промислового комплексу.

«Наш ОПК направлений на захист нашого неба, і не тільки неба, ми цим займаємось. Нам дуже треба швидко рухатися в одному напрямку, без будь-якої політики — в напрямку примушення Росії до закінчення війни. Принаймні до припинення вогню», — зазначив Глава держави.

Нагадаємо, що Верховна Рада звільнила Юлію Свириденко з посади прем’єр-міністра України. Разом із нею у відставку йде весь склад Кабміну. Рішення ухвалили під час пленарного засідання парламенту 14 липня.

За інформацією з парламентських кіл, до кінця дня може бути сформований пакет кандидатур на посади міністрів. Водночас у Раді планують уже найближчим часом винести питання про призначення нового складу Кабміну.

Серед можливих структурних змін — поділ окремих міністерств.

Зокрема, обговорюється розділення Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства на окремі відомства:

  • Міністерство економіки та екології;
  • Міністерство аграрної політики, яке може очолити Тарас Висоцький.

Також Міністерство відновлення можуть розділити, окремо можуть створити:

  • Міністерство регіонів, яке може очолити Віталій Безгін;
  • Міністерство інфраструктури.

Крім того, у парламенті обговорюють можливість створення окремого Міністерства у справах внутрішньо переміщених осіб.

Водночас серед можливих кандидатів на посаду нового прем’єр-міністра називають Сергія Корецького.

Зауважимо, що поки що офіційних рішень щодо складу нового уряду та кандидатур на посади міністрів не ухвалено.

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оборона Володимир Зеленський міноборони Михайло Федоров

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