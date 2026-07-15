У Раді обговорюють нову структуру уряду після відставки: можливі зміни у міністерствах

За інформацією з парламентських кіл, до кінця дня може бути сформований пакет кандидатур на посади міністрів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після відставки Кабінету Міністрів 14 липня у Верховній Раді розпочалися консультації щодо формування нового складу уряду.

Нагадаємо, що Верховна Рада звільнила Юлію Свириденко з посади прем’єр-міністра України. Разом із нею у відставку йде весь склад Кабміну. Рішення ухвалили під час пленарного засідання парламенту 14 липня.

За інформацією з парламентських кіл, до кінця дня може бути сформований пакет кандидатур на посади міністрів. Водночас у Раді планують уже найближчим часом винести питання про призначення нового складу Кабміну.

Серед можливих структурних змін — поділ окремих міністерств.

Зокрема, обговорюється розділення Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства на окремі відомства:

Міністерство економіки та екології;

Міністерство аграрної політики, яке може очолити Тарас Висоцький.

Також Міністерство відновлення можуть розділити, окремо можуть створити:

Міністерство регіонів, яке може очолити Віталій Безгін;

Міністерство інфраструктури.

Крім того, у парламенті обговорюють можливість створення окремого Міністерства у справах внутрішньо переміщених осіб.

Водночас серед можливих кандидатів на посаду нового прем’єр-міністра називають Сергія Корецького.

Зауважимо, що поки що офіційних рішень щодо складу нового уряду та кандидатур на посади міністрів не ухвалено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.