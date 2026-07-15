  1. В Україні

У Раді обговорюють нову структуру уряду після відставки: можливі зміни у міністерствах

10:28, 15 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За інформацією з парламентських кіл, до кінця дня може бути сформований пакет кандидатур на посади міністрів.
У Раді обговорюють нову структуру уряду після відставки: можливі зміни у міністерствах
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після відставки Кабінету Міністрів 14 липня у Верховній Раді розпочалися консультації щодо формування нового складу уряду.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Нагадаємо, що Верховна Рада звільнила Юлію Свириденко з посади прем’єр-міністра України. Разом із нею у відставку йде весь склад Кабміну. Рішення ухвалили під час пленарного засідання парламенту 14 липня.

За інформацією з парламентських кіл, до кінця дня може бути сформований пакет кандидатур на посади міністрів. Водночас у Раді планують уже найближчим часом винести питання про призначення нового складу Кабміну.

Серед можливих структурних змін — поділ окремих міністерств.

Зокрема, обговорюється розділення Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства на окремі відомства:

  • Міністерство економіки та екології;
  • Міністерство аграрної політики, яке може очолити Тарас Висоцький.

Також Міністерство відновлення можуть розділити, окремо можуть створити:

  • Міністерство регіонів, яке може очолити Віталій Безгін;
  • Міністерство інфраструктури.

Крім того, у парламенті обговорюють можливість створення окремого Міністерства у справах внутрішньо переміщених осіб.

Водночас серед можливих кандидатів на посаду нового прем’єр-міністра називають Сергія Корецького.

Зауважимо, що поки що офіційних рішень щодо складу нового уряду та кандидатур на посади міністрів не ухвалено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України Кабінет Міністрів України призначення

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ЄСПЛ визнав несправедливим суд над поліцейським через нерозглянуті доводи про провокацію хабаря

Судді не з’ясували, чи був заявник підбурений до вчинення злочину, попри те, що такі доводи він висував на всіх етапах розгляду.

Кейс АТ «Укрграфіту» як ілюстрація системної проблеми squeeze-out: Верховний Суд відклав розгляд прецедентної справи до 21 липня

Кейс прифронтового підприємства «Укрграфіт», який зараз розглядає Касаційний господарський суд, наочно ілюструє глибину кризи навколо процедури squeeze-out в Україні.

Держслужбовці зможуть поєднувати службу з навчанням: Кабмін запроваджує дуальну освіту

Держлужбовці зможуть навчатися без відриву від служби: як працюватиме дуальна освіта.

Від професорки Києво-Могилянської академії до кандидатки у Вищу раду правосуддя: аналіз співбесіди Лесі Музики

Академічна етика, декларації та адвокатський статус: що перевіряла Етична рада у досьє Лесі Музики.

УБД без посвідчення: як отримати статус, якщо документи втрачені, а військова частина не реагує

Що робити, коли бойові розпорядження втрачені, а військова частина місяцями ігнорує звернення військового.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]