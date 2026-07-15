Держслужбовці зможуть поєднувати службу з навчанням: Кабмін запроваджує дуальну освіту

Держлужбовці зможуть навчатися без відриву від служби: як працюватиме дуальна освіта.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України оновив систему професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та керівників місцевих державних адміністрацій. Постановою від 8 липня 2026 року №896 уряд вніс зміни до Положення про систему професійного навчання, адаптувавши його до чинного законодавства про вищу освіту та сучасних підходів до підготовки управлінських кадрів.

Постанова набрала чинності 11 липня 2026 року, наступного дня після її офіційного опублікування. Однією з ключових новацій стало офіційне запровадження дуальної форми здобуття освіти під час підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

«Судово-юридична газета» розібрала, які нові вимоги до установ встановлює документ та що зміниться для держслужбовців.

Навчання без відриву від служби

Документ не запроваджує нових обов’язків для всіх державних службовців проходити навчання, однак оновлює механізм здобуття магістерської освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», а також встановлює нові стандарти організації підвищення кваліфікації.

Постановою Положення доповнено новим пунктом 8-1, який передбачає можливість здобуття магістерського рівня вищої освіти із застосуванням дуальної форми навчання. Йдеться про модель, коли теоретичне навчання у закладі вищої освіти поєднується з практичною підготовкою безпосередньо на робочому місці. При цьому навчання має враховувати: посадові або службові обов’язки працівника, визначені йому службові завдання, ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності, якщо вони встановлені.

Таким чином, практична діяльність державного службовця стає частиною освітнього процесу, а отримані під час навчання знання можуть одразу застосовуватися під час виконання службових функцій.

Державний орган стане партнером університету

Ще одна важлива зміна стосується організації самого навчального процесу. Відповідно до нових правил, навчання на робочому місці здійснюватиметься на підставі договору між закладом освіти та державним органом або органом місцевого самоврядування. Саме цей договір визначатиме порядок організації практичного навчання. Водночас роботодавець буде зобов’язаний створити працівникові умови для виконання індивідуального навчального плану відповідно до укладеного договору.

Фактично державний орган стає повноцінним учасником освітнього процесу, а професійна діяльність інтегрується із навчанням.

Кабмін привів порядок підготовки магістрів у відповідність до Закону «Про вищу освіту»

Постанова також уточнює порядок здобуття магістерського рівня за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Тепер прямо передбачено, що навчання здійснюється відповідно до: Закону України «Про вищу освіту», стандартів вищої освіти, освітньо-професійних програм, Порядку прийому на навчання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №789.

Таким чином, уряд гармонізував систему професійної підготовки державних службовців із загальними правилами функціонування системи вищої освіти.

Провайдерам підвищення кваліфікації встановили нові вимоги

Суттєві зміни стосуються й організацій, які проводять підвищення кваліфікації державних службовців. Новий пункт 8-2 Положення передбачає, що суб’єкти надання освітніх послуг (провайдери) повинні мати власний вебсайт або, якщо такого немає, розміщувати інформацію на сайті свого засновника.

Крім цього, вони зобов’язані забезпечувати постійне оновлення інформації про свою діяльність у сфері професійного навчання. Йдеться насамперед про відкритість інформації щодо програм підвищення кваліфікації, освітніх послуг та інших напрямів навчальної діяльності. Фактично Кабмін встановив додаткові вимоги до прозорості роботи провайдерів професійного навчання.

Кого стосуються зміни

Оновлені правила поширюються на: державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, перших заступників та заступників голів місцевих держадміністрацій;,посадових осіб місцевого самоврявання, депутатів місцевих рад. Саме ці категорії осіб проходять професійне навчання відповідно до Положення, до якого уряд вніс зміни.

Що означає постанова на практиці

Прийняті зміни не запроваджують нову систему професійної освіти, однак суттєво змінюють механізм її реалізації. Вперше на нормативному рівні врегульовано використання дуальної форми навчання для майбутніх магістрів у сфері публічного управління. Це дозволить поєднати академічну підготовку із практичною роботою в державних органах без відриву від служби.

Крім того, Кабмін підвищив вимоги до прозорості діяльності провайдерів підвищення кваліфікації та узгодив порядок професійного навчання із положеннями Закону України «Про вищу освіту». Очікується, що такі зміни сприятимуть більш практичній підготовці управлінських кадрів, а також зроблять систему професійного навчання державних службовців більш сучасною, відкритою та наближеною до європейських підходів.

Що зміниться для державних службовців

Фактично постанова не змінює порядок вступу на магістерські програми з публічного управління та адміністрування, однак істотно змінює саму модель навчання. Якщо раніше акцент робився переважно на аудиторних заняттях, то тепер уряд офіційно інтегрував до системи професійного навчання дуальну форму освіти. Це означає, що державний службовець зможе поєднувати навчання із виконанням посадових обов’язків, а здобуті знання відразу застосовувати під час роботи.

Водночас така модель передбачає додаткові організаційні вимоги. Для навчання на робочому місці заклад освіти та державний орган або орган місцевого самоврядування повинні укласти окремий договір, а роботодавець – забезпечити слухачу можливість виконувати індивідуальний навчальний план. Крім того, навчання має враховувати посадові обов’язки службовця, а також визначені для нього завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності, якщо такі встановлені.

Нові вимоги до провайдерів навчання

Постанова також посилює вимоги до суб’єктів, які проводять підвищення кваліфікації державних службовців. Відтепер кожен провайдер освітніх послуг повинен мати власний вебсайт. Якщо такого ресурсу немає, інформація про його діяльність має бути розміщена на офіційному сайті засновника.

Для українських провайдерів встановлено окремий обов’язок підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Зокрема, у відкритому доступі повинні бути відомості про освітню діяльність та програми підвищення кваліфікації. Таким чином, держава робить систему професійного навчання більш відкритою та прозорою, що дозволить державним органам і самим слухачам оцінювати якість освітніх послуг ще до початку навчання.

Очікується, що така модель дозволить поєднати отримання сучасних управлінських знань із практичною роботою в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також зробить ринок освітніх послуг для держслужбовців більш прозорим і конкурентним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.