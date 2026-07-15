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Свириденко та Шмигаль отримали ордени князя Ярослава Мудрого V ступеня — указ Президента

11:22, 15 липня 2026
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Володимир Зеленський відзначив низку громадян державними нагородами України з нагоди Дня Української Державності.
Свириденко та Шмигаль отримали ордени князя Ярослава Мудрого V ступеня — указ Президента
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Президент України Володимир Зеленський відзначив низку громадян державними нагородами України з нагоди Дня Української Державності.

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Відповідний указ №604/2026 передбачає нагородження орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Нагороди отримали:

Юлія Свириденко — Прем’єр-міністр України у 2025–2026 роках;

Денис Шмигаль — Перший віцепрем’єр-міністр України — Міністр енергетики України.

Як зазначено в указі, відзнаки присвоєно за «значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя та сумлінне виконання професійного обов’язку».

Також нагороди отримали й інші видатні українці.

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указ

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