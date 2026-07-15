Президентці Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн вручили орден Європи

Урсула фон дер Ляєн стала першою, хто його отримав.

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Президент України Володимир Зеленський нагородив президентку Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн орденом Європи.

Відповідний указ №605/2026 глава держави підписав 15 липня.

Як зазначено в документі, нагороду присвоєно «за визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами».

Зазначимо, що лише вчора, 14 липня, Верховна Рада підтримала № 15359, який передбачає запровадження нової державної нагороди — ордена Європи.

Свої голоси «За» віддали 271 нардепів.

Законопроєктом пропонується запровадити нову державну нагороду – орден Європи, яким відзначатимуть громадян України та іноземців за:

визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі;

вагомий внесок у надання допомоги Україні для посилення її стійкості у захисті незалежності та безпеки всієї Європи;

зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру, добросусідства та розвитку дружніх і всебічних відносин між народами.

Таким чином, Урсула фон дер Ляєн стала першою, хто його отримав.

Нагадаємо також, що Володимир Зеленський нагородив президента Франції Еммануеля Макрона Орденом Свободи.

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