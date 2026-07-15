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ВРП звільнила суддю Юрія Драча з Житомира після відмови від огляду на сп’яніння за кермом Tesla

07:00, 15 липня 2026
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Інцидент стався на автомобільній дорозі Житомир – Чернівці, коли патрульна поліція зупинила автомобіль Tesla Model S під керуванням судді через зафіксовані порушення ПДР.
ВРП звільнила суддю Юрія Драча з Житомира після відмови від огляду на сп’яніння за кермом Tesla
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Підставою для звільнення стало рішення Другої Дисциплінарної палати ВРП від 4 березня 2026 року, яким суддю було притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано найсуворіше дисциплінарне стягнення — подання про звільнення судді з посади.

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Обставини справи

Інцидент стався на автомобільній дорозі Житомир – Чернівці. Працівники патрульної поліції зупинили автомобіль Tesla Model S під керуванням судді Драча через зафіксовані порушення правил дорожнього руху. Після спілкування з водієм поліцейські виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння: запах алкоголю з рота, порушення координації рухів і мови, а також неадекватну поведінку.

Відносно Юрія Драча було складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Судді було запропоновано пройти огляд на стан сп’яніння як на місці зупинки за допомогою сертифікованого газоаналізатора, так і в закладі охорони здоров’я. Драч відмовився від обох варіантів огляду.

Позиція Дисциплінарної палати

Дисциплінарна палата дійшла висновку, що відмова судді від проходження огляду мала свідомий і демонстративний характер. Така поведінка була розцінена не як реалізація процесуальних прав, а як зневажання законом і очевидна спроба уникнути відповідальності за правопорушення, яке становить підвищену суспільну небезпечність.

«Поведінка судді Драча під час зупинення працівниками патрульної поліції та його подальші дії є несумісними з високим статусом носія судової влади», — йдеться у рішенні.

Палата підкреслила, що суддя діяв не з метою неухильного дотримання вимог закону, а з очевидним наміром уникнути юридичної відповідальності.

Рішення Вищої ради правосуддя

14 липня 2026 року ВРП підтримала висновки Дисциплінарної палати та одноголосно ухвалила рішення про звільнення Юрія Драча з посади судді Корольовського районного суду міста Житомира.

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суддя ПДР Житомир звільнення патрульна поліція ВРП

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