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За затримку зарплати загрожує не лише штраф: коли працівникам мають виплатити компенсацію

06:50, 15 липня 2026
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Якщо роботодавець без законних підстав не виплачує заробітну плату у встановлені строки, він порушує трудове законодавство.
За затримку зарплати загрожує не лише штраф: коли працівникам мають виплатити компенсацію
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Роботодавці зобов'язані виплачувати заробітну плату не рідше двох разів на місяць, а затримка виплат може стати підставою для фінансової, адміністративної, а в окремих випадках і кримінальної відповідальності. Крім того, якщо зарплату затримали на місяць і більше, працівник має право на компенсацію втрати частини доходів. 

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Відповідно до статті 115 Кодексу законів про працю України та статті 24 Закону України «Про оплату праці» №108/95-ВР, заробітна плата повинна виплачуватися не рідше двох разів на місяць. Інтервал між виплатами не може перевищувати 16 календарних днів, а виплата має здійснюватися не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який вона нарахована.

Фінансові труднощі підприємства не звільняють роботодавця від обов'язку своєчасно виплачувати заробітну плату. Якщо працівник виконав свою роботу, він має право отримати зароблені кошти у встановлені законом строки.

За порушення строків виплати зарплати роботодавець може нести фінансову, адміністративну або, у випадках, визначених законодавством, кримінальну відповідальність.

Окремі гарантії передбачені й під час звільнення. У день припинення трудових відносин роботодавець повинен повністю розрахуватися з працівником. Якщо з його вини виплати затримані, працівник може претендувати на виплату середнього заробітку за весь час затримки, але не більше ніж за шість місяців, якщо між сторонами немає спору щодо суми належних виплат.

Якщо заробітна плата затримується на один календарний місяць і більше, працівникові виплачується компенсація втрати частини доходів. Це передбачено Законом України №2050-III від 19 жовтня 2000 року «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» та Порядком проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року №159.

У разі невиплати зарплати працівнику рекомендують спочатку звернутися до роботодавця та отримати письмове пояснення причин затримки. Якщо проблему не усунуто, варто подати письмову вимогу про виплату заборгованості, звернутися до Державної служби України з питань праці або захищати свої права у суді, вимагаючи стягнення заборгованості, компенсації та інших належних виплат.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховній Раді рекомендували не включати до порядку денного законопроєкт №15323, який передбачав відновлення позапланових перевірок роботодавців щодо дотримання законодавства про оплату праці в умовах воєнного стану.

Таке рішення ухвалив Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів під час чергового засідання. Водночас народні депутати запропонували використати окремі положення законопроєкту під час підготовки та попереднього розгляду інших законодавчих ініціатив у цій сфері. 

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