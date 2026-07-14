На відновлення конфайнмента ЧАЕС після ворожої атаки хочуть спрямувати понад 5 млрд грн

Програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС пропонують оновити до 2036 року та доповнити новими заходами безпеки.

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

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У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15394 «Про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему». Документ пропонує оновити чинну Програму з урахуванням завершення попередніх етапів робіт, визначити завдання на 2026–2036 роки та уточнити обсяги фінансування їх реалізації.

Необхідність внесення змін автори пояснюють тим, що дія чинної Програми завершилася у 2020 році, тоді як станом на 2026 рік уже завершено етапи припинення експлуатації та підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС.

Відтак державна політика переходить до наступного етапу — безпосереднього зняття станції з експлуатації та подальшого перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Крім того, законопроєкт враховує необхідність ліквідації наслідків пошкодження Арки нового безпечного конфайнмента після прямого влучання російського безпілотного літального апарата.

Суть законодавчих змін

Законопроєктом пропонується внести зміни до Закону України «Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему».

Документ оновлює основні положення Програми відповідно до фактично виконаних робіт. Із її тексту вилучаються норми, що стосуються завершених етапів припинення експлуатації та підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, а саму Програму пропонується переорієнтувати на реалізацію заходів із зняття станції з експлуатації та перетворення об'єкта «Укриття» упродовж 2026–2036 років.

Одночасно уточнюються окремі технологічні етапи виконання робіт, доповнюється перелік завдань щодо експлуатації нового безпечного конфайнмента, визначаються заходи з ліквідації наслідків його пошкодження, оновлюються очікувані результати виконання Програми та переглядаються обсяги її фінансування.

Програму адаптовують до нового етапу робіт

Проєктом Закону пропонується привести Загальнодержавну програму у відповідність до фактичного стану виконання робіт. Зокрема, із розділів Програми виключаються положення, що стосуються підготовки до зняття з експлуатації, а також уточнюється, що подальші заходи здійснюватимуться протягом 2026–2036 років на етапі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

Водночас уточнюється один із ключових етапів виконання робіт. Законопроєктом передбачено, що вилучення ядерного палива здійснюватиметься із сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1) з його переміщенням до сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2), призначеного для довгострокового зберігання. Крім того, строк остаточного закриття та консервації реакторних установок пропонується визначити орієнтовно до 2034 року.

До Програми включають нові завдання щодо конфайнмента

Однією з ключових новел є розширення переліку заходів, які виконуватимуться під час реалізації Програми. Проєктом Закону передбачено безпечну експлуатацію комплексу конфайнмента та об'єкта «Укриття», а також моніторинг стану та обсягу паливовмісних матеріалів об'єкта «Укриття» із прогнозуванням їх можливих змін у довгостроковій перспективі.

Такі зміни доповнюють чинний перелік заходів і спрямовані на забезпечення подальшої безпечної експлуатації комплексу нового безпечного конфайнмента.

Визначають нові результати виконання Програми

Законопроєкт викладає у новій редакції розділ «Очікувані результати виконання Програми та її ефективність».

Проєктом Закону передбачено завершити роботи з остаточного закриття і консервації першого, другого і третього енергоблоків, створити ефективну систему поводження з радіоактивними відходами Чорнобильської АЕС та розмістити усе відпрацьоване ядерне паливо Чорнобильської АЕС для безпечного довгострокового зберігання у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2).

Крім цього, документ визначає необхідність здійснювати моніторинг стану та обсягу паливовмісних матеріалів об'єкта «Укриття» із прогнозуванням їх можливих змін у довгостроковій перспективі, а також забезпечити готовність до роботи із вилучення з об'єкта «Укриття» паливовмісних матеріалів і довгоіснуючих радіоактивних відходів, їх кондиціювання, подальшого зберігання та захоронення, створивши умови для подальшого перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

Окремий блок присвячено ліквідації наслідків російської атаки

Законопроєктом пропонується доповнити Програму окремими заходами, пов'язаними з ліквідацією наслідків пошкодження Арки нового безпечного конфайнмента.

Законопроєктом передбачено виконати невідкладні тимчасові заходи, спрямовані на зменшення негативних наслідків влучання безпілотного літального апарату Російської Федерації в конструкції Арки нового безпечного конфайнмента.

Також документом визначено, що протягом 2026–2029 років мають бути виконані довгострокові заходи з ліквідації наслідків такого влучання, відновлені проектні та експлуатаційні системи нового безпечного конфайнмента, пошкоджені внаслідок атаки, проведено реконструкцію частин об'єкта «Укриття», що виходять за межі огороджувального контуру нового безпечного конфайнмента, а також демонтаж його нестабільних конструкцій.

Крім цього, Програму пропонується доповнити заходами щодо удосконалення системи фізичного захисту ядерних установок, забезпечення прозорості висвітлення питань безпеки діяльності Чорнобильської АЕС шляхом розміщення інформації в медіа, на офіційних вебсайтах та проведення громадських слухань, а також удосконалення системи соціальних гарантій працівникам Чорнобильської АЕС.

Уточнюються показники ефективності та фінансування

Проєкт Закону оновлює показники ефективності виконання Програми. Серед них — забезпечення безпеки персоналу, населення та навколишнього природного середовища, розміщення всього відпрацьованого ядерного палива у СВЯП-2, своєчасний початок робіт із вилучення паливовмісних матеріалів з об'єкта «Укриття», а також своєчасне завершення робіт з остаточного закриття та консервації першого, другого і третього енергоблоків Чорнобильської АЕС.

Водночас переглядаються обсяги фінансування Програми. Законопроєктом передбачено, що загальний обсяг фінансування на 2026–2036 роки за рахунок коштів державного бюджету та міжнародної технічної допомоги становитиме 50 798,8 млн грн. Із цієї суми 5 063,22 млн грн пропонується спрямувати на невідкладні та довгострокові заходи з ліквідації наслідків влучання російського БпЛА в конструкцію Арки нового безпечного конфайнмента.

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