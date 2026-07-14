НБУ пояснив, чому саме зараз вирішив ввести в обіг банкноти номіналом 2000 гривень

Введення банкноти номіналом 2 000 гривень має низку переваг як для держави, так і для населення та бізнесу — НБУ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк України пояснив, чому саме зараз вирішив ввести в обіг новий номінал гривні.

У регуляторі підкреслили, що банкнотний ряд національної валюти для центральних банків будь-якої країни не є чимось статичним.

«Економіка змінюється. Змінюються доходи, ціни, обсяг готівки в обігу, а також поведінка населення. І банкнотний ряд національної валюти має відповідати цим змінам.

Тож, упроваджуючи в обіг нові номінали банкнот, центральні банки беруть до уваги насамперед економічні чинники», - заявили у НБУ.

Там нагадали, що банкнота номіналом 1 000 грн була введена в обіг в 2019 році, майже 7 років тому. З того часу в Україні відбулося багато подій, які вплинули на економіку, — це і коронокриза, і початок повномасштабного вторгнення.

Так само як у 2019 році економічні передумови зумовили введення в обіг банкноти номіналом 1 000 гривень, у 2026 році вони сформували обґрунтовану потребу у введенні в обіг банкноти номіналом 2 000 гривень, додали у Нацбанку.

«По-перше, з часу введення банкноти 1 000 гривень сім років тому середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін на основі індексу інфляції — вдвічі. Це зумовило потребу в більшій кількості готівкових коштів, адже, якщо після введення банкноти 1 000 гривень для отримання середньомісячної зарплати достатньо було 10 банкнот найвищого номіналу, то у 2026 році для цього потрібно більше 30 банкнот номіналом 1 000 грн.

По-друге, обсяг готівки в обігу зріс більше ніж удвічі — з майже 390 млрд гривень у 2019 році до понад 970 млрд гривень станом на 1 липня 2026 року. До підвищеного попиту на готівку призвели, зокрема, потреби воєнного часу. Стійкість фінансової системи забезпечується не лише доступністю і безперервною роботою безготівкової інфраструктури, а й зручним доступом до захищеної готівки. Наприклад, коли мешканці прифронтових громад мають можливість здійснити розрахунки навіть там, де немає стабільного зв’язку.

По-третє, відбулися зміни в структурі готівки в обігу. Наразі частка банкнот номіналом 1 000 гривень за сумою вже перевищила 55%. У світовій центробанківській практиці це свідчить про потребу введення банкноти вищого номіналу.

Тобто йдеться не про один окремий показник, а про сукупність чинників, які вказують на те, що існує потреба в ефективнішому обслуговуванні готівкового обігу», - заявили у НБУ.

Регулятор нагадав, що сьогодні 96 зі 100 операцій із платіжними картками є безготівковими.

Зазначається, що введення банкноти номіналом 2 000 гривень має низку переваг як для держави, так і для населення та бізнесу.

«Для держави — це зменшення витрат на логістику та обслуговування готівкового обігу. Менша кількість банкнот для такого самого обсягу операцій означає менше витрат на їх виготовлення, транспортування, інкасацію, оброблення і зберігання.

Для банків — це зменшення операційного навантаження, оптимізація касових процесів, менші обсяги готівки для оброблення, більша швидкість у забезпеченні готівкою.

Для торгівлі — це зручніше обслуговування клієнтів і менше навантаження на касових працівників.

Для бізнесу — простіші та швидші готівкові розрахунки з клієнтами.

Для населення — зручність у використанні та зберіганні коштів», - підкреслили у НБУ.

Раніше ми повідомляли, що Національний банк України оголосив про розширення номінального ряду гривні — у готівковий обіг вводиться нова банкнота номіналом 2000 гривень.

Нова купюра з’явиться в обігу 4 вересня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.