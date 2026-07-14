На ремонті Трипільської та Зміївської ТЕС розікрали понад 10 млн грн — у СБУ заявили про викриття схеми

За даними слідства, фігуранти поставили на ТЕС старі труби з підробленим маркуванням замість нової продукції.

фото: СБУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки України повідомила про викриття схеми заволодіння коштами ПАТ «Центренерго», які були спрямовані державою на забезпечення стабільної роботи енергетичної інфраструктури Київської та Харківської областей.

За даними слідства, під час закупівель матеріалів для ремонту Трипільської та Зміївської теплоелектростанцій було незаконно привласнено понад 10 млн грн.

Як стверджують правоохоронці, до організації схеми причетний керівник одного з департаментів ПАТ «Центренерго», який діяв у змові з двома власниками афілійованих компаній-постачальників.

За версією слідства, посадовець уклав договір на постачання труб для проведення ремонтних робіт на енергетичних об'єктах. Водночас замість нової продукції 2024–2025 років виробництва, передбаченої тендерною документацією, підрядники поставили старі труби неналежної якості, що тривалий час зберігалися просто неба.

Щоб приховати походження продукції, на труби нанесли підроблене маркування, яке мало створити враження, що вони є новими. Заощаджені внаслідок такої заміни кошти, за даними СБУ, учасники оборудки розподілили між собою.

У спецслужбі наголошують, що використання неякісних матеріалів могло поставити під загрозу безпечну та безперебійну роботу стратегічно важливих теплоелектростанцій, особливо напередодні нового опалювального сезону.

Проведені за ініціативою СБУ експертизи встановили, що поставлені труби не відповідали вимогам державних стандартів. За оцінками слідства, завдані ПАТ «Центренерго» збитки становлять 10,4 млн грн.

Під час санкціонованих обшуків за місцями роботи, проживання та в автомобілях фігурантів правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку та документи, які, за їхніми даними, підтверджують функціонування злочинної схеми.

Трьом учасникам провадження вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми. У разі доведення вини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.