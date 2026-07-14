На ремонте Трипольской и Змиевской ТЭС разворовали более 10 млн грн — в СБУ заявили о разоблачении схемы

По данным следствия, фигуранты поставили на ТЭС старые трубы с поддельной маркировкой вместо новой продукции.

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Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении схемы завладения средствами ПАО «Центрэнерго», которые были направлены государством на обеспечение стабильной работы энергетической инфраструктуры Киевской и Харьковской областей.

По данным следствия, при закупке материалов для ремонта Трипольской и Змиевской теплоэлектростанций было незаконно присвоено более 10 млн грн.

Как утверждают правоохранители, к организации схемы причастен руководитель одного из департаментов ПАО «Центрэнерго», который действовал в сговоре с двумя владельцами аффилированных компаний-поставщиков.

По версии следствия, должностное лицо заключило договор на поставку труб для проведения ремонтных работ на энергетических объектах. При этом вместо новой продукции 2024–2025 годов выпуска, предусмотренной тендерной документацией, подрядчики поставили старые трубы ненадлежащего качества, которые длительное время хранились под открытым небом.

Чтобы скрыть происхождение продукции, на трубы нанесли поддельную маркировку, которая должна была создать впечатление, что они являются новыми. Сэкономленные в результате такой замены средства, по данным СБУ, участники схемы распределили между собой.

В спецслужбе отмечают, что использование некачественных материалов могло поставить под угрозу безопасную и бесперебойную работу стратегически важных теплоэлектростанций, особенно накануне нового отопительного сезона.

Проведенные по инициативе СБУ экспертизы установили, что поставленные трубы не соответствовали требованиям государственных стандартов. По оценкам следствия, причиненный ПАО «Центрэнерго» ущерб составляет 10,4 млн грн.

Во время санкционированных обысков по местам работы, проживания и в автомобилях фигурантов правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и документы, которые, по их данным, подтверждают функционирование преступной схемы.

Трем участникам производства уже сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других возможных участников схемы. В случае доказательства вины подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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