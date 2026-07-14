  1. В Украине

На ремонте Трипольской и Змиевской ТЭС разворовали более 10 млн грн — в СБУ заявили о разоблачении схемы

19:57, 14 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По данным следствия, фигуранты поставили на ТЭС старые трубы с поддельной маркировкой вместо новой продукции.
На ремонте Трипольской и Змиевской ТЭС разворовали более 10 млн грн — в СБУ заявили о разоблачении схемы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении схемы завладения средствами ПАО «Центрэнерго», которые были направлены государством на обеспечение стабильной работы энергетической инфраструктуры Киевской и Харьковской областей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, при закупке материалов для ремонта Трипольской и Змиевской теплоэлектростанций было незаконно присвоено более 10 млн грн.

Как утверждают правоохранители, к организации схемы причастен руководитель одного из департаментов ПАО «Центрэнерго», который действовал в сговоре с двумя владельцами аффилированных компаний-поставщиков.

По версии следствия, должностное лицо заключило договор на поставку труб для проведения ремонтных работ на энергетических объектах. При этом вместо новой продукции 2024–2025 годов выпуска, предусмотренной тендерной документацией, подрядчики поставили старые трубы ненадлежащего качества, которые длительное время хранились под открытым небом.

Чтобы скрыть происхождение продукции, на трубы нанесли поддельную маркировку, которая должна была создать впечатление, что они являются новыми. Сэкономленные в результате такой замены средства, по данным СБУ, участники схемы распределили между собой.

В спецслужбе отмечают, что использование некачественных материалов могло поставить под угрозу безопасную и бесперебойную работу стратегически важных теплоэлектростанций, особенно накануне нового отопительного сезона.

Проведенные по инициативе СБУ экспертизы установили, что поставленные трубы не соответствовали требованиям государственных стандартов. По оценкам следствия, причиненный ПАО «Центрэнерго» ущерб составляет 10,4 млн грн.

Во время санкционированных обысков по местам работы, проживания и в автомобилях фигурантов правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и документы, которые, по их данным, подтверждают функционирование преступной схемы.

Трем участникам производства уже сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других возможных участников схемы. В случае доказательства вины подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

СБУ

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

За смертельные ДТП усилят наказание: в Раде предлагают новые сроки лишения свободы и лишение водительских прав на 15 лет

Лишение свободы, штрафы и новые наказания для водителей: в Раде предлагают существенно усилить ответственность за опасные нарушения ПДД.

ВККС отказали в увольнении Сергея Ступака — ВСП вернул его на продолжение квалификационной оценки

Судья Сергей Ступак остается в должности: ВСП отклонил представление ВККС об увольнении на основании подпункта 4 пункта 16¹ раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины.

На восстановление конфайнмента ЧАЭС после вражеской атаки хотят направить более 5 млрд грн

Программу вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС предлагают обновить до 2036 года и дополнить новыми мерами безопасности.

Владельцам имущества больше не придется «отвоевывать» его в суде из-за ошибки исполнителя – законопроект

Если документ будет принят, владельцам имущества больше не придется каждый раз проходить полноценное исковое производство только для того, чтобы доказать очевидное – арест наложен не на имущество должника.

Мобильные укрытия на остановках и освобождение убежищ от арендаторов: на 5-м году войны власть взялась за гражданскую защиту населения

Новые ультиматумы от ВР: 10 минут на доступ к мобильному укрытию и 24 часа на выселение бизнеса из арендованных убежищ.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]