В Киеве 15 июля временно ограничат движение транспорта: что известно

15 июля перекроют часть улиц из-за визита иностранных делегаций.

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В среду, 15 июля, в центральной части Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций. Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины.

Жителей и гостей столицы призывают учитывать эту информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути передвижения.

Напомним, что 15 июля с визитом в Киев прибудет председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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