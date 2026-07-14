4,4 трлн грн на оборону и $19,2 млрд международной помощи: Юлия Свириденко подвела итоги работы правительства за почти год

Перед голосованием за свою отставку в Верховной Раде Юлия Свириденко подвела итоги работы Кабмина почти год.

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Юлия Свириденко перед голосованием в Верховной Раде по поводу своей отставки с должности премьер-министра подвела итоги работы Кабинета Министров.

Она представила народным депутатам отчет о деятельности Кабмина, обозначив основные результаты, которых удалось достичь за время работы.

По словам Свириденко, среди ключевых достижений правительства — модернизация энергетической системы, рекордное финансирование сектора безопасности и обороны, поддержка прифронтовых территорий, а также привлечение значительных объемов международной помощи.

«Благодаря нашим героическим энергетикам, коммунальщикам, железнодорожникам удержали энергосистему во время самой тяжелой зимы под вражескими обстрелами. Перешли от кризисного реагирования к системной перестройке энергетики. Готовим страну к следующему отопительному сезону. Планы устойчивости реализуются по всей Украине», – отметила Свириденко.

Она также подчеркнула, что финансирование сферы безопасности и обороны было увеличено до рекордных 4,4 трлн грн. Кроме того, правительство открыло механизм контролируемого экспорта украинского вооружения.

«Повысили зарплаты учителям, медикам и социальным работникам. Расширили поддержку ветеранов, семей с детьми и внутренне перемещенных лиц», – отметила Свириденко.

Отдельно глава правительства акцентировала внимание на поддержке громад, находящихся вблизи линии фронта.

«Усилили комплексную поддержку прифронтовых громад, которые находятся ближе всего к войне. Это наш пояс безопасности, и весь год мы уделяли им особое внимание. На поддержку громад, инфраструктуры, бизнеса, аграрного сектора, образования, науки в целом направлено более 140 млрд грн», – написала она в Telegram.

По словам Свириденко, государственная политика «Сделано в Украине» стала одним из факторов экономического роста страны.

«Ее вклад в ВВП в 2025 году составил 0,95 п.п., все программы поддержки украинских производителей были полностью профинансированы. Усовершенствована локализация в публичных закупках, готовится расширение локализации на оборонные закупки», – отметила Свириденко.

Она также сообщила о запуске страхования военных рисков, реализации программ восстановления и укрепления энергетической устойчивости. По ее словам, в рамках программы «5-7-9» выдана 21 тысяча доступных кредитов на сумму 101 млрд грн, а в индустриальных парках уже построено или строится 37 производственных предприятий.

Свириденко также отметила работу правительства по привлечению международного финансирования.

«Привлекли 19,2 млрд долларов международной финансовой поддержки, в частности рекордный объем финансирования в июне. Обеспечили запуск займа Ukraine Support Loan от ЕС для усиления обороноспособности и социальной устойчивости, новой программы сотрудничества с МВФ и дальнейшее финансирование по механизму Ukraine Facility», – добавила Юлия Свириденко.

Напомним, что Верховная Рада Украины 14 июля 258 голосами поддержала проект постановления 15407 об отставке Премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Ранее Юлия Свириденко заявила, что подала в отставку из-за необходимости обновления Кабинета министров. По ее словам, такое решение было принято после разговора с Президентом Украины.

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