Владельцам имущества больше не придется «отвоевывать» его в суде из-за ошибки исполнителя – законопроект

Если документ будет принят, владельцам имущества больше не придется каждый раз проходить полноценное исковое производство только для того, чтобы доказать очевидное – арест наложен не на имущество должника.

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Ошибки во время исполнительного производства могут дорого стоить не только должникам, но и людям, вообще не имеющим никакого отношения к долгу. На практике случаются ситуации, когда государственный или частный исполнитель накладывает арест на имущество, принадлежащее другому лицу. В таком случае собственник фактически вынужден проходить полноценный судебный процесс, доказывая очевидное, что арестованное имущество принадлежит именно ему, а не должнику.

Именно эту проблему предлагает решить законопроект №15399 «О внесении изменения в статью 59 Закона Украины «Об исполнительном производстве» по некоторым вопросам снятия ареста с имущества», зарегистрированного 10 июля 2026 года в Верховной Раде. Документ уже передан на рассмотрение Комитета Верховной Рады по правовой политике.

Почему проблема требует законодательных изменений

Право частной собственности на Украине гарантируется статьей 41 Конституции Украины. Основной Закон прямо предусматривает, что никто не может быть противоправно лишен права собственности, а принудительное ограничение этого права возможно только в случаях и порядке, установленных законом. Одним из таких ограничений является арест имущества в исполнительном производстве.

Согласно статье 56 Закона Украины «Об исполнительном производстве», арест имущества применяется как мера обеспечения реального исполнения решения суда или иного органа. Именно поэтому государственный или частный исполнитель имеет право наложить арест на имущество должника после открытия исполнительного производства.

Однако на практике не всегда арест налагается исключительно на имущество должника. Причинами могут быть: ошибки в государственных реестрах, недостаточная проверка принадлежности имущества, совместная совместная собственность супругов, наследственные споры, наложение ареста на имущество третьего лица по ошибочной идентификации. В таких случаях человек фактически вынужден тратить время и средства, чтобы доказать, что его имущество не должно было попасть под арест.

Как сейчас работает процедура

Часть первая статьи 59 Закона Украины «Об исполнительном производстве» сегодня предусматривает: лицо, считающее, что имущество, на которое наложен арест, принадлежит ему, а не должнику, может обратиться в суд с иском о признании права собственности на это имущество и о снятии с него ареста. Именно эта норма, по мнению авторов законопроекта, и создает самую большую проблему.

Фактически закон обязывает человека обращаться не просто с требованием отмены ареста, а подавать полноценный иск о признании права собственности. При этом во многих случаях право собственности вообще никем не отрицается.

Ошибка только в том, что исполнитель наложил арест на чужое имущество. Именно на это обращают внимание авторы законопроекта в пояснительной записке. По их мнению, действующая процедура создает дополнительные финансовые расходы для владельцев и значительно усложняет защиту их прав.

Что именно предлагается изменить

Законопроект №15399 предлагает изменить только одну норму – часть первую статьи 59 Закона Украины «Об исполнительном производстве». Однако это изменение может оказать существенное влияние на порядок судебной защиты собственников имущества. Если сегодня закон предусматривает обращение в суд с иском о признании права собственности и снятии ареста, то при принятии законопроекта лицо сможет обратиться только с заявлением о снятии ареста.

Кроме того, законопроект определяет, что такое заявление будет рассматриваться тем судом, который выдал исполнительный документ, по правилам судебного контроля за исполнением судебных решений. Фактически законодатель предлагает отказаться от полноценного искового производства в тех случаях, когда лицо не оспаривает чье-либо право собственности, а лишь просит устранить ошибочно наложенный арест.

Чем иск отличается от заявления

Исковое производство предполагает полное судебное разбирательство спора между сторонами. Истец должен сформулировать исковые требования, определить ответчика, предоставить доказательства, уплатить судебный сбор, пройти все стадии рассмотрения дела и получить решение суда. Именно такой порядок сегодня предусматривает часть первой статьи 59 Закона «Об исполнительном производстве».

В то же время судебный контроль за исполнением судебных решений имеет иную природу. Его целью является проверка законности действий или бездействия государственного или частного исполнителя при исполнении судебного решения, а не разрешения гражданско-правового спора между сторонами. Именно поэтому авторы законопроекта считают, что в случае очевидной ошибки исполнителя прохождение полноценного искового производства чрезмерно.

Означает ли законопроект, что иски больше не понадобятся

Несмотря на очевидное стремление упростить процедуру, законопроект вряд ли полностью заменит исковой способ защиты права собственности. Дело в том, что действующее гражданское законодательство разграничивает две разные категории споров: спор о праве собственности и спор по законности действий государственного или частного исполнителя.

Если между сторонами действительно возник спор о том, кому принадлежит имущество, одного обращения с заявлением может быть и недостаточно. В таком случае суду все равно придется устанавливать собственника имущества, исследовать доказательства обретения права собственности, договоры, регистрационные документы и другие обстоятельства.

Законопроект №15399 рассчитан прежде всего на другую категорию ситуаций – когда право собственности никем не оспаривается, но арест наложен ошибочно. В это время, по мнению его авторов, нет необходимости заставлять человека проходить полноценное исковое производство.

Какие преимущества может получить владелец имущества

Законопроект №15399 не изменяет оснований для наложения ареста на имущество и не ограничивает полномочия государственных или частных исполнителей. Если документ будет принят, владельцам имущества больше не придется каждый раз проходить полноценное исковое производство только для того, чтобы доказать очевидное – арест наложен не на имущество должника. Они смогут обратиться в суд с заявлением о снятии ареста, которое будет рассматриваться в рамках судебного контроля за исполнением судебных решений.

Вместе с тем, законопроект вряд ли полностью заменит исковой способ защиты. Если между сторонами возникнет реальный спор о праве собственности на имущество, суд по-прежнему будет рассматривать его в исковом производстве с исследованием всех доказательств. Таким образом, предложенные изменения направлены не на пересмотр механизма исполнительного производства, а на устранение лишних процессуальных барьеров для добросовестных собственников имущества.

Станет ли новая процедура действительно более быстрой и эффективной, будет зависеть от окончательной редакции закона и будущей практики его применения судами.

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