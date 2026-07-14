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Задержка расчета при увольнении стоила работодателю более 137 тысяч грн — решение суда

18:00, 14 июля 2026
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Хмельницкий горрайонный суд взыскал с работодателя более 137 тыс. грн среднего заработка за задержку окончательного расчета при увольнении, поскольку предприятие длительное время не выполняло судебные решения о выплате причитающихся работнику средств.
Задержка расчета при увольнении стоила работодателю более 137 тысяч грн — решение суда
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Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области рассмотрел иск бывшего работника к работодателю о взыскании среднего заработка за время задержки окончательного расчета при увольнении. Об этом сообщили в суде.

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Суть дела

Истец обратился в суд с иском к работодателю о взыскании среднего заработка за время задержки расчета при увольнении, поскольку ответчик не выполнил решения судов о взыскании среднего заработка, в том числе не выплатил истцу задолженность по заработной плате в сумме 12 000 грн, вследствие чего у ответчика возникла обязанность выплатить средний заработок за все время задержки расчета при увольнении с 27.04.2021 года по настоящее время, которое не было охвачено предыдущими судебными решениями.

Судом установлено, что истец был принят на работу на должность мастера участка производственного подразделения, и в день увольнения ему не была выплачена заработная плата за период с 15.08.2013 года по 02.06.2014 года в сумме 12 000 грн.

В соответствии с решением суда, вступившим в законную силу, с работодателя в пользу истца были взысканы заработная плата в сумме 12 000 грн и средний заработок за период задержки расчета при увольнении в размере 72 041 грн 84 коп.

Поскольку ответчик не исполнил указанное решение суда, истец вновь обратился в суд с иском о взыскании с ответчика среднего заработка за время задержки расчета при увольнении. Решениями судов, вступившими в законную силу, в пользу истца также были взысканы средний заработок за время задержки расчета при увольнении за период с 01.03.2017 года по 17.07.2019 года в размере 61 794 грн 96 коп. и за период с 18.07.2019 года по 26.04.2021 года в размере 46 633 грн 76 коп.

Решение суда

Ответственность за задержку расчета при увольнении устанавливает статья 117 КЗоТ Украины.

Обязанность работодателя выплатить средний заработок за время задержки расчета при увольнении возникает при условии невыплаты по его вине причитающихся уволенному работнику сумм в сроки, определенные статьей 116 КЗоТ Украины.

Обращаясь в суд с данным иском, истец ссылался на то, что поскольку в день увольнения и до дня обращения в суд с данным иском заработная плата не была выплачена в полном объеме, ответчик обязан выплатить средний заработок за время задержки расчета за период с 27.04.2021 года по 20.05.2026 года в размере 137 078 грн 16 коп.

Поскольку представленный истцом расчет ответчиком не был опровергнут, а иной расчет либо доказательства отсутствия задолженности не предоставлены, суд принял его во внимание и взыскал с ответчика в пользу истца средний заработок за период задержки расчета с 27.04.2021 года по 20.05.2026 года в размере 137 078 грн 16 коп., 5 000 грн 00 коп. расходов на правовую помощь и 1 096 грн 63 коп. судебного сбора.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба. С решением по делу № 686/16341/26 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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