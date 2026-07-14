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Этический совет завершил оценку кандидатов в ВСП от юридических вузов: кто прошел проверку добропорядочности

18:47, 14 июля 2026
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Этический совет завершил оценку кандидатов на должность члена ВРП от съезда представителей юридических учреждений высшего образования и научных учреждений, рекомендовав пятерых претендентов и признав еще пятерыми не соответствующими критериям профессиональной этики и добродетели.
Этический совет завершил оценку кандидатов в ВСП от юридических вузов: кто прошел проверку добропорядочности
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Этический совет завершил оценивание кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия от съезда представителей юридических учреждений высшего образования и научных учреждений в рамках четвертого конкурса.

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14 июля Этический совет принял решение о соответствии кандидатов критериям профессиональной этики и добропорядочности.

По результатам оценивания пять кандидатов были признаны соответствующими установленным критериям и рекомендованы для избрания съездом представителей юридических учреждений высшего образования и научных учреждений на должность члена ВСП. Это:

  • Ирина Давидович;
  • Александр Житный;
  • Леся Музыка;
  • Иван Назаров;
  • Татьяна Цувина.

В то же время пять кандидатов не прошли проверку на соответствие критериям профессиональной этики и добропорядочности. В этот перечень вошли:

  • Павел Гультай;
  • Николай Кучерявенко;
  • Ярослав Мельник;
  • Раиса Минченко;
  • Наталия Савинова.

По итогам конкурса Этический совет утвердил список кандидатов, рекомендованных для избрания съездом представителей юридических учреждений высшего образования и научных учреждений в состав Высшего совета правосудия.

Всего к этапу собеседований в четвертом конкурсе были допущены 11 кандидатов. Один из них во время проведения собеседования подал заявление о прекращении участия в конкурсе.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что проверял Этический совет в декларации Ярослава Мельника — доктора юридических наук, профессора и адвоката, претендующего на должность члена ВСП от съезда представителей юридических учреждений высшего образования и научных учреждений.

Анализ предыдущих собеседований кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия:

Путь от инспектора до члена Высшего совета правосудия: собеседование Ирины Давыдович

Кандидат в ВСП и КСУ одновременно: юридические приоритеты профессора Ивана Назарова

Уничтоженные расписки на $180 000 и имущество почтенной матери: досье кандидата в ВСП Николая Кучерявенко

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ВСП

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