Этический совет завершил оценку кандидатов в ВСП от юридических вузов: кто прошел проверку добропорядочности
Этический совет завершил оценивание кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия от съезда представителей юридических учреждений высшего образования и научных учреждений в рамках четвертого конкурса.
14 июля Этический совет принял решение о соответствии кандидатов критериям профессиональной этики и добропорядочности.
По результатам оценивания пять кандидатов были признаны соответствующими установленным критериям и рекомендованы для избрания съездом представителей юридических учреждений высшего образования и научных учреждений на должность члена ВСП. Это:
- Ирина Давидович;
- Александр Житный;
- Леся Музыка;
- Иван Назаров;
- Татьяна Цувина.
В то же время пять кандидатов не прошли проверку на соответствие критериям профессиональной этики и добропорядочности. В этот перечень вошли:
- Павел Гультай;
- Николай Кучерявенко;
- Ярослав Мельник;
- Раиса Минченко;
- Наталия Савинова.
По итогам конкурса Этический совет утвердил список кандидатов, рекомендованных для избрания съездом представителей юридических учреждений высшего образования и научных учреждений в состав Высшего совета правосудия.
Всего к этапу собеседований в четвертом конкурсе были допущены 11 кандидатов. Один из них во время проведения собеседования подал заявление о прекращении участия в конкурсе.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что проверял Этический совет в декларации Ярослава Мельника — доктора юридических наук, профессора и адвоката, претендующего на должность члена ВСП от съезда представителей юридических учреждений высшего образования и научных учреждений.
Анализ предыдущих собеседований кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия:
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