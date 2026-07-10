Кандидат в ВСП и КСУ одновременно: юридические приоритеты профессора Ивана Назарова

Заседание Этического совета: кто претендует на должность члена ВСП от съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

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6 июля 2026 года Этический совет начал серию собеседований с кандидатами на должность члена Высшего совета правосудия от съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Одним из первых процедуру оценивания прошел Иван Назаров — ученый, профессор и заместитель председателя НАЗЯВО.

Собеседование стало показательным не только для оценки конкретного кандидата, а для понимания новых стандартов добропорядочности, которые постепенно формирует Этический совет. В соответствии со статьей 9-1 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», его задача заключается в содействии субъектам назначения в установлении соответствия кандидатов критериям профессиональной этики и добропорядочности. Таким образом, предметом его оценивания является не только формальная законность поведения кандидата, но и соответствие высоким стандартам судейского управления.

При оценивании Этический совет руководствуется не только Законом Украины «О Высшем совете правосудия», но и собственным Регламентом, Методологией оценивания соответствия кандидата критериям профессиональной этики и добропорядочности, а также учитывает единые показатели добропорядочности и профессиональной этики, утвержденные решением Высшего совета правосудия от 17 декабря 2024 года № 3659/0/15-24. Именно эти документы определяют комплексный подход к оцениванию кандидатов, который выходит за рамки проверки только формальной законности их действий.

Иван Владимирович Назаров

Кандидат является одним из известных украинских ученых в области права, чья профессиональная деятельность на протяжении многих лет связана с Национальным юридическим университетом имени Ярослава Мудрого. Важным аспектом его опыта является работа на должности заместителя председателя Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО). Кандидат является автором более 150 научных трудов, в частности монографий о правовом статусе Высшего совета юстиции и судебных системах стран ЕС.

Сейчас он принимает участие в конкурсе на должность члена Высшего совета правосудия по квоте съезда представителей юридических заведений высшего образования и научных учреждений.

Собеседование с Этическим советом, состоявшееся 6 июля 2026 года, стало для кандидата уже не первым прохождением проверки на соответствие критериям профессиональной ethics и добропорядочности. Ранее Иван Назаров принимал участие в конкурсе на должность члена ВСП по квоте Президента Украины, где получил положительное заключение Этического совета, однако по результатам дальнейшего отбора не был рекомендован конкурсной комиссией для назначения.

Внимание во время собеседования привлекла участие кандидата сразу в двух конкурсных процедурах — в Высший совет правосудия и Конституционный Суд Украины. Этот вопрос стал предметом обсуждения членов Этического совета, поскольку требовал объяснений относительно мотивов одновременного баллотирования в два ключевых органа конституционной юстиции и судейского управления.

Члены Этического совета обратили внимание, что Совещательная группа экспертов уже пришла к выводу о соответствии кандидата критериям высоких моральных качеств и признанного уровня компетентности для занятия должности судьи Конституционного Суда.

Отвечая на вопросы, Иван Назаров отметил, что одинаково мотивирован работать как в Высшем совете правосудия, так и в Конституционном Суде, оценив собственную мотивацию для каждой из должностей на 10 из 10 баллов. По словам кандидата, такая позиция обусловлена его многолетней специализацией в сфере судоустройства, прокуратуры, адвокатуры и организации правосудия, что, по его убеждению, позволяет быть эффективным в любом из этих органов.

В то же время кандидат заверил членов Этического совета, что в случае избрания в Высший совет правосудия он прекратит дальнейшее участие в конкурсе на должность судьи Конституционного Суда Украины. Таким образом, по словам кандидата, одновременное участие в двух конкурсах не приведет к возникновению конфликта или совмещению процедур назначения.

С правовой точки зрения законодательство Украины не содержит прямого запрета на одновременное участие лица в нескольких конкурсных процедурах, если иное не установлено специальным законом. В то же время такая практика закономерно становится предметом оценки Этического совета, поскольку может поднимать вопросы профессиональной определенности кандидата, устойчивости его мотивации и потенциального конфликта между различными процедурами отбора. Именно эти аспекты, а не формальная законность участия в двух конкурсах, составляют предмет проверки во время собеседования.

Во время собеседования обсуждалась и имеющаяся у Этического совета информация об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. Члены совета обратили внимание, что по данным, озвученным во время заседания, на протяжении 2020–2023 годов в отношении Ивана Назарова был зафиксирован 31 случай нарушения Правил дорожного движения, подавляющее большинство которых касалось нарушения правил парковки и неуплаты стоимости парковки вблизи места работы.

В связи с этим члены Этического совета поинтересовались, почему соответствующие сведения не были отражены в декларациях добропорядочности, поданных кандидатом в предыдущие годы. Во время обсуждения отмечалось, что, за исключением одного штрафа за превышение скорости в 2025 году, информация о других административных правонарушениях в декларациях отсутствует.

Объясняя свою позицию, Иван Назаров сообщил, что в 2021–2022 годах не пользовался электронными сервисами, в частности приложением «Дія» и электронным кабинетом водителя, поэтому, по его словам, не имел возможности оперативно отслеживать информацию обо всех вынесенных постановлениях.

Кроме того, кандидат выразил собственное понимание порядка заполнения декларации добропорядочности, отметив, что как лицо, не являвшееся на тот момент судьей, исходил из необходимости указывать только те административные правонарушения, которые имели место в течение года, предшествовавшего подаче декларации. Также кандидат объяснил, что не был уверен в необходимости декларировать административные проступки, по которым истек соответствующий срок привлечения к ответственности или другой срок, который он считал юридически значимым для их отображения.

Во время обсуждения члены Этического совета выразили сомнения относительно приведенного кандидатом толкования требований к декларации добропорядочности. Они обратили внимание, что соответствующая декларация предусматривает сообщение о фактах совершения действий, которые могли иметь следствием привлечение к юридической ответственности, и не ограничивает такую обязанность только событиями, произошедшими в течение последнего года.

Докладчик также отметил, что большинство административных правонарушений были совершены незадолго до подачи деклараций добропорядочности за 2021–2023 годы, а потому, по мнению членов Совета, кандидат имел возможность предоставить соответствующую информацию во время их заполнения.

Декларация добропорядочности кандидата на должность члена Высшего совета правосудия является одним из документов, подаваемых в рамках конкурсной процедуры и подлежащих проверке Этическим советом во время оценивания соответствия кандидата критериям профессиональной этики и добропорядочности. Именно поэтому во время собеседования предметом анализа является не только факт возможного административного правонарушения, но и полнота раскрытия соответствующей информации в декларации, достоверность объяснений кандидата и их соответствие требованиям законодательства, Регламента и Методологии Этического совета.

В то же время само количество административных взысканий не является самостоятельным основанием для вывода о несоответствии кандидата критериям профессиональной этики или добропорядочности. Законодательство не устанавливает автоматической связи между фактом привлечения к административной ответственности и негативной оценкой кандидата. Предметом оценивания Этического совета является прежде всего полнота раскрытия соответствующей информации, достоверность объяснений кандидата и их соответствие требованиям законодательства.

Практика формирования стандартов добропорядочности

Собеседование Ивана Назарова является показательным не столько из-за количества административных правонарушений или одновременного участия в двух конкурсах, сколько из-за вопроса о границах дискреции Этического совета во время оценивания кандидатов.

Проверка все чаще охватывает не только факты нарушения законодательства, но и качество выполнения декларационных обязанностей, полноту раскрытия информации, логичность объяснений и способность кандидата устранить обоснованные сомнения относительно своей профессиональной этики. В то же время такой подход должен реализовываться с неукоснительным соблюдением конституционных гарантий, принципа правовой определенности, презумпции невиновности и запрета подменять установленные факты предположениями. Именно баланс между высокими требованиями к добропорядочности и гарантиями справедливой процедуры является одним из ключевых критериев легитимности деятельности Этического совета.

Эпизод относительно декларирования кандидатом административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения и объяснения причин, по которым часть таких сведений не была отражена в декларациях добропорядочности, стал одним из ключевых во время собеседования, поскольку продемонстрировал разное понимание кандидатом и Этическим советом объема обязанности по раскрытию информации в декларации.

С правовой точки зрения речь идет об административных взысканиях, которые сами по себе не свидетельствуют о недобропорядочности лица. Кандидат объяснял отсутствие соответствующих сведений толкованием требований декларации. Напротив, члены Этического совета поставили под сомнение достаточность таких объяснений, указав на более широкое содержание декларационной обязанности. То есть, в процедуре отбора в Высший совет правосудия предметом оценивания становится не столько факт привлечения к административной ответственности, сколько полнота раскрытия соответствующей информации, последовательность объяснений кандидата и их соответствие требованиям декларации добропорядочности.

Решение относительно соответствия Ивана Назарова критериям профессиональной этики и добропорядочности Этический совет примет после завершения оценивания. От того, как именно будет оценена полнота выполнения декларационной обязанности и будет ли применен единый стандарт ко всем кандидатам, в значительной степени зависит доверие к самой процедуре отбора членов Высшего совета правосудия. Если аналогичные обстоятельства будут оцениваться по-разному в отношении разных кандидатов, это может поднять вопрос о последовательности практики Именно Этического совета и соответствии принципу равенства перед законом.

Анализ собеседования кандидата на должность члена Высшего совета правосудия от съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений Николая Кучерявенко в предыдущем материале: Уничтоженные расписки на $180 000 и имущество почтенной матери: досье кандидата в ВСП Николая Кучерявенко.

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