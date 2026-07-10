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Послы ЕС согласовали открытие шестого переговорного кластера о вступлении Украины

16:24, 10 июля 2026
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Окончательное решение об открытии кластера «Внешние отношения» Европейский Союз должен официально утвердить 14 июля.
Послы ЕС согласовали открытие шестого переговорного кластера о вступлении Украины
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Послы Евросоюза согласовали открытие шестого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС под названием «Внешние отношения». Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Тарас Качка.

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По его словам, 14 июля Межправительственная конференция Европейского Союза официально утвердит решение послов ЕС об открытии шестого переговорного кластера в процессе вступления Украины в Евросоюз.

Подготовительный орган Совета ЕС уже согласовал соответствующее решение о запуске переговоров по этому направлению.

«Кластер 6 особенно важен в современной глобальной среде безопасности. Общая политика безопасности и обороны, торговля, гуманитарная помощь и сотрудничество в сфере развития, приближение Украины к общей внешней политике и политике безопасности ЕС. Теперь мы с нетерпением ждем официального решения 14 июля», — сообщил Тарас Качка.

В то же время министр по европейским делам Ирландии Томас Бирн, чья страна председательствует в Совете ЕС до конца 2026 года, заявил, что Ирландия поддерживает дальнейшее расширение Евросоюза.

«Во вторник я с большой надеждой увижу положительный прогресс в процессе присоединения Украины, Молдовы, Албании и Черногории», — сообщил он.

Шестой кластер переговоров охватывает внешнюю и политику безопасности ЕС, в частности общую торговую политику, отношения с третьими странами, политику развития и гуманитарную помощь.

Также он предусматривает дальнейшее согласование позиций Украины с ЕС в сфере внешней политики и политики безопасности, включая санкционную политику и вопросы экспорта вооружений.

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ЕС Украина Евросоюз переговоры

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