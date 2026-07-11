Уникальный свадебный перьевой венок из Прикарпатья внесен в список культурного наследия: чем он особенный

Древняя традиция села Великий Ключев официально включена в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия.

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Министерство культуры Украины внесло искусство изготовления свадебного перьевого венка в селе Великий Ключев Ивано-Франковской области в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Символ традиционного свадебного обряда

Перьевой венок невесты является одним из самых торжественных и символических элементов традиционного свадебного наряда села Великий Ключев. Он имеет большую округлую форму, похожую на корону, что подчеркивает особый статус невесты как центральной фигуры свадебного обряда.

Основу венка составляет густо уложенное белое гусиное перо, сформированное в многочисленные мягкие цветы, которые равномерно покрывают всю его поверхность. Подобными цветами из перьев также украшают шляпу жениха.

Каждый цвет имеет своё значение

Свадебный венок богато украшен разноцветными цветочными элементами и бусинами. В его центре расположена орнаментальная композиция из золотистых, красных и зелёных деталей, которая выполняет не только декоративную, но и обереговую функцию.

Цвета украшений имеют символическое значение: белый олицетворяет чистоту, девичью невинность и свет, красный — жизнь, любовь и продолжение рода, зеленый — молодость, плодородие и связь с природой, а золотой — солнце, достаток и благословение.

Перьевой венок сочетается с богатым ожерельем и традиционным вышитым нарядом, образуя целостный свадебный ансамбль. Он символизирует переход девушки к новому социальному статусу, а его пышность и декоративное оформление подчеркивают торжественность свадебного обряда и высокий эстетический уровень местной традиции.

Традиция передается из поколения в поколение

Технологию изготовления перьевого венка хранят мастерицы старшего поколения, которые передают свои знания дочерям и внучкам непосредственно во время подготовки к свадьбам.

Хотя в 1990-х годах эта традиция в основном существовала в формате театрализованных представлений, с начала 2000-х годов она вновь вернулась в реальную свадебную практику.

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