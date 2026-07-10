Новые правила бронирования для бизнеса: что изменилось для строителей, перевозчиков и туроператоров

Строительные компании, перевозчики, туроператоры и предприятия, привлеченные к восстановлению и строительству фортификаций получили новые требования к договорам, опыту работы, кадровому обеспечению и документам, подтверждающим соответствие.

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Бронирование работников предприятий, работающих в сферах строительства, транспорта, туризма и авиации, теперь будет зависеть от обновленных критериев. Министерство развития общин и территорий пересмотрело требования к компаниям, которые могут получить статус имеющих важное значение для национальной экономики в особый период. Новые правила не только расширяют список предприятий, но и существенно детализируют пакет документов, который придется подавать для подтверждения соответствия установленным критериям.

Соответствующие изменения утверждены приказом № 1260 от 30 июня 2026, который вступил в силу после государственной регистрации в Министерстве юстиции. Документ не вводит новый порядок бронирования военнообязанных, однако существенно уточняет требования, которым должны удовлетворять предприятия для получения соответствующего статуса. Изменения касаются как перечня необходимых документов, так и критериев, по которым будет оцениваться деятельность компаний.

Строительным компаниям установили более детализированные требования

Наибольший объем изменений затронул именно строительную отрасль. Министерство значительно конкретизировало критерии, которым должны отвечать предприятия, претендующие на статус важных для национальной экономики. Теперь одним из ключевых подтверждений деятельности станут действующие договоры на выполнение строительных, проектных, ремонтных или других инженерных работ.

Для отдельных категорий предприятий необходимо иметь не менее двух контрактов, соответствующих определенным срокам действия и финансовым показателям. Кроме того, предприятия должны подтвердить, что договоры выполняются должным образом. Для этого необходимо предоставить письма от заказчиков с подтверждением действия контрактов, отсутствия нарушений условий их выполнения, а также информацией о финансировании и фактическом состоянии реализации работ.

Для крупных строительных проектов определены отдельные критерии

Приказ детализирует требования для компаний, выполняющих работы на объектах со средним или значительным классом последствий (СС2 и СС3). Речь идет о строительстве, реконструкции, реставрации, капитальном ремонте, модернизации и техническом переоснащении объектов жилой, социальной, производственной, транспортной, энергетической и военной инфраструктуры, а также сооружений гражданской защиты. Для подтверждения соответствия таким критериям предприятиям придется подавать не только договоры, но и документы, подтверждающие класс последствий конкретных объектов, в частности выписки из Единой государственной электронной системы в сфере строительства или другую проектную документацию.

Отдельно установлено требование о наличии опыта выполнения аналогичных работ в предыдущие два календарных года. Такой опыт необходимо подтверждать договорами, актами выполненных работ, документами о вводе объектов в эксплуатацию или другими документами, удостоверяющими успешное завершение проектов.

Новые правила для предприятий, работающих над восстановлением Украины

Значительное внимание приказ уделяет предприятиям, которые вовлечены в восстановление инфраструктуры после разрушений, вызванных вооруженной агрессией России. Отдельные критерии установлены для компаний, осуществляющих проектирование, строительство, техническое или авторское наблюдение, инженерные изыскания, а также научно-техническое сопровождение строительства при реализации проектов по восстановлению поврежденных объектов, сооружению фортификаций, защите энергетических объектов и другой критической инфраструктуры.

Для таких предприятий определены минимальные финансовые показатели договоров, обязательное подтверждение профессионального опыта и требования к кадровому составу. В частности, компании должны иметь сертифицированных специалистов, работающих по основному месту работы в течение определенного периода.

Обновлены требования для компаний, работающих на пунктах пропуска

Указ также уточняет критерии для предприятий, занимающихся развитием, строительством, ремонтом, модернизацией или содержанием пунктов пропуска через государственную границу. Для подтверждения соответствия таким критериям необходимо предоставить действующие договоры с определенной минимальной стоимостью работ или услуг, а также письма балансодержателей, подтверждающие надлежащее исполнение контрактов, их силу и обеспечение финансирования.

Изменились условия для автомобильных перевозчиков

Существенные изменения затронули и транспортную сферу. В частности, для перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки, уточнены требования по количеству разрешений на маршруты и наличию необходимого резерва транспортных средств.

Кроме того, пересмотрен перечень документов, подтверждающих осуществление международных перевозок. Теперь будут учитываться, в частности, сведения электронной системы «Электронная очередь пересечения границы», подтверждающие фактическое выполнение международных рейсов. Для предприятий, осуществляющих грузовые перевозки, определены минимальные показатели международной деятельности за последние 90 дней, которые будут также проверяться с использованием электронных данных.

Отдельные изменения касаются и автостанций. Для подтверждения соответствия критериям установлены новые требования по количеству договоров, заключенных с перевозчиками, выполняющими межобластные или международные автобусные перевозки.

Туристический бизнес также получил новые критерии

Приказ изменяет подходы к оценке деятельности предприятий туристической сферы. В частности, одним из критериев определено проведение международных мероприятий – конференций, дипломатических саммитов, бизнес-форумов и других официальных событий международного уровня.

Еще одним направлением есть социальная деятельность туристических операторов. Документ предусматривает возможность подтверждения важности предприятия в случае, если оно организует льготные или безвозмездные туристические программы для военнослужащих, ветеранов, внутренне перемещенных лиц, детей погибших, пропавших без вести или умерших во время службы, а также детей с прифронтовых территорий. При этом предприятия должны документально подтвердить предоставление услуг договорами, актами выполненных работ или письмами от организаций, с которыми они сотрудничали.

Пакет документов значительно расширили

Кроме обновления самих критериев, Министерство существенно детализировало перечень документов, которые предприятия должны представлять для подтверждения своего соответствия. В зависимости от вида деятельности это могут быть договоры, акты выполненных работ, письма заказчиков или контрагентов, выдержки из государственных реестров, документы о классе последствий строительных объектов, подтверждение профессионального опыта, информация о персонале, декларации, а также другие материалы, подтверждающие фактическое выполнение работ или предоставление услуг.

Что означают изменения для бизнеса

Новый приказ практически не изменяет сам механизм определения компаний, имеющих принципиальное значение для государственной экономики, но существенно увеличивает уровень детализации требований. Если ранее отдельные критерии были сформулированы обще, то теперь для большинства категорий предприятий установлены конкретные требования по срокам действия договоров, их стоимости, кадровому обеспечению, опыту работы и документальному подтверждению выполнения контрактов.

Таким образом, компаниям, планирующим получить или подтвердить соответствующий статус, придется готовить более обоснованный пакет документов. В то же время, новые правила должны сделать процедуру оценки более прозрачной и унифицированной для всех участников.

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