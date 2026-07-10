Нові правила бронювання для бізнесу: що змінилося для будівельників, перевізників і туроператорів

Будівельні компанії, перевізники, туроператори та підприємства, залучені до відбудови й будівництва фортифікацій отримали нові вимоги до договорів, досвіду роботи, кадрового забезпечення та документів, що підтверджують відповідність.

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Бронювання працівників підприємств, які працюють у сферах будівництва, транспорту, туризму та авіації, відтепер залежатиме від оновлених критеріїв. Міністерство розвитку громад та територій переглянуло вимоги до компаній, які можуть отримати статус таких, що мають важливе значення для національної економіки в особливий період. Нові правила не лише розширюють перелік підприємств, а й суттєво деталізують пакет документів, який доведеться подавати для підтвердження відповідності встановленим критеріям.

Відповідні зміни затверджені наказом № 1260 від 30 червня 2026 року, який набрав чинності після державної реєстрації в Міністерстві юстиції. Документ не запроваджує новий порядок бронювання військовозобов’язаних, однак суттєво уточнює вимоги, яким повинні відповідати підприємства для отримання відповідного статусу. Зміни стосуються як переліку необхідних документів, так і критеріїв, за якими оцінюватиметься діяльність компаній.

Будівельним компаніям встановили більш деталізовані вимоги

Найбільший обсяг змін торкнувся саме будівельної галузі. Міністерство значно конкретизувало критерії, яким повинні відповідати підприємства, що претендують на статус важливих для національної економіки. Відтепер одним із ключових підтверджень діяльності стануть чинні договори на виконання будівельних, проектних, ремонтних чи інших інженерних робіт.

Для окремих категорій підприємств необхідно мати щонайменше два контракти, які відповідають визначеним строкам дії та фінансовим показникам. Крім цього, підприємства повинні підтвердити, що договори виконуються належним чином. Для цього необхідно надати листи від замовників із підтвердженням чинності контрактів, відсутності порушень умов їх виконання, а також інформацією про фінансування та фактичний стан реалізації робіт.

Для великих будівельних проєктів визначено окремі критерії

Наказ деталізує вимоги для компаній, які виконують роботи на об’єктах із середнім або значним класом наслідків (СС2 та СС3). Йдеться про будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт, модернізацію та технічне переоснащення об’єктів житлової, соціальної, виробничої, транспортної, енергетичної та військової інфраструктури, а також споруд цивільного захисту. Для підтвердження відповідності таким критеріям підприємствам доведеться подавати не лише договори, а й документи, які підтверджують клас наслідків конкретних об’єктів, зокрема витяги з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва або іншу проєктну документацію.

Окремо встановлено вимогу щодо наявності досвіду виконання аналогічних робіт у попередні два календарні роки. Такий досвід необхідно підтверджувати договорами, актами виконаних робіт, документами про введення об’єктів в експлуатацію або іншими документами, що засвідчують успішне завершення проєктів.

Нові правила для підприємств, які працюють над відбудовою України

Значну увагу наказ приділяє підприємствам, які залучені до відновлення інфраструктури після руйнувань, спричинених збройною агресією Росії. Окремі критерії встановлено для компаній, що здійснюють проєктування, будівництво, технічний або авторський нагляд, інженерні вишукування, а також науково-технічний супровід будівництва під час реалізації проєктів із відновлення пошкоджених об’єктів, спорудження фортифікацій, захисту енергетичних об’єктів та іншої критичної інфраструктури.

Для таких підприємств визначено мінімальні фінансові показники договорів, обов’язкове підтвердження професійного досвіду та вимоги до кадрового складу. Зокрема, компанії повинні мати сертифікованих фахівців, які працюють за основним місцем роботи протягом визначеного періоду.

Оновлено вимоги для компаній, які працюють на пунктах пропуску

Наказ також уточнює критерії для підприємств, що займаються розвитком, будівництвом, ремонтом, модернізацією або утриманням пунктів пропуску через державний кордон. Для підтвердження відповідності таким критеріям необхідно надати чинні договори із визначеною мінімальною вартістю робіт або послуг, а також листи балансоутримувачів, які повинні підтвердити належне виконання контрактів, їх чинність та забезпечення фінансування.

Змінилися умови для автомобільних перевізників

Суттєві зміни торкнулися і транспортної сфери. Зокрема, для перевізників, які здійснюють пасажирські перевезення, уточнено вимоги щодо кількості дозволів на маршрути та наявності необхідного резерву транспортних засобів.

Крім того, переглянуто перелік документів, які підтверджують здійснення міжнародних перевезень. Тепер враховуватимуться, зокрема, відомості електронної системи «Електронна черга перетину кордону», які підтверджують фактичне виконання міжнародних рейсів. Для підприємств, що здійснюють вантажні перевезення, визначено мінімальні показники міжнародної діяльності за останні 90 днів, які також перевірятимуться із використанням електронних даних.

Окремі зміни стосуються й автостанцій. Для підтвердження відповідності критеріям встановлено нові вимоги щодо кількості договорів, укладених із перевізниками, які виконують міжобласні або міжнародні автобусні перевезення.

Туристичний бізнес також отримав нові критерії

Наказ змінює підходи до оцінки діяльності підприємств туристичної сфери. Зокрема, одним із критеріїв визначено проведення міжнародних заходів – конференцій, дипломатичних самітів, бізнес-форумів та інших офіційних подій міжнародного рівня.

Ще одним напрямом є соціальна діяльність туристичних операторів. Документ передбачає можливість підтвердження важливості підприємства у разі, якщо воно організовує пільгові або безоплатні туристичні програми для військовослужбовців, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, дітей військових, які загинули, зникли безвісти або померли під час служби, а також дітей із прифронтових територій. При цьому підприємства повинні документально підтвердити надання таких послуг договорами, актами виконаних робіт або листами від організацій, із якими вони співпрацювали.

Пакет документів значно розширили

Окрім оновлення самих критеріїв, Міністерство суттєво деталізувало перелік документів, які підприємства повинні подавати для підтвердження своєї відповідності. Залежно від виду діяльності це можуть бути договори, акти виконаних робіт, листи замовників або контрагентів, витяги з державних реєстрів, документи щодо класу наслідків будівельних об’єктів, підтвердження професійного досвіду, інформація про персонал, декларації, а також інші матеріали, що підтверджують фактичне виконання робіт або надання послуг.

Що означають зміни для бізнесу

Новий наказ фактично не змінює сам механізм визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки, однак значно підвищує рівень деталізації вимог. Якщо раніше окремі критерії були сформульовані загально, то тепер для більшості категорій підприємств встановлено конкретні вимоги щодо строків дії договорів, їх вартості, кадрового забезпечення, досвіду роботи та документального підтвердження виконання контрактів.

Таким чином, компаніям, які планують отримати або підтвердити відповідний статус, доведеться готувати більш обґрунтований пакет документів. Водночас нові правила мають зробити процедуру оцінки більш прозорою та уніфікованою для всіх учасників.

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