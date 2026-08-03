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Пільги ветеранів більше не залежатимуть від наявності коштів у бюджеті – законопроєкт

11:00, 3 серпня 2026
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Законопроєкт має посилити правові гарантії для ветеранів війни та членів їхніх сімей у сфері соціального захисту.
Пільги ветеранів більше не залежатимуть від наявності коштів у бюджеті – законопроєкт
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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має посилити гарантії соціального захисту ветеранів війни та членів їхніх сімей. Законопроєкт № 15457 пропонує закріпити на рівні Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», що нестача бюджетного фінансування не може бути підставою для скасування чи звуження передбачених законом пільг, а державні органи не матимуть права встановлювати додаткові умови для їх отримання.

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У чому проблема

Необхідність внесення змін пов’язана з тим, що законами про Державний бюджет України вже неодноразово обмежувалися пільги для осіб, звільнених з військової служби, а також інших категорій громадян, які мають право на соціальні гарантії. Причиною таких обмежень, автори законопроєкту, називають недостатнє бюджетне фінансування.

У пояснювальній записці зазначається, що таким чином ветерани та інші категорії осіб, які мають право на соціальні гарантії, стикаються з обмеженням права на соціальний захист, хоча сам спеціальний закон не змінюється. Така практика створює колізію між двома законами однакової юридичної сили — Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та законом про Державний бюджет України.

На переконання внесення змін, автори законопроєкту, наводять практику Конституційного Суду України. Зокрема, у рішенні від 28 серпня 2020 року №10-р/2020, КСУ зазначив, що предмет закону про Державний бюджет чітко визначений Конституцією України. Через це такий закон не може скасовувати чи змінювати права, пільги, компенсації або гарантії, встановлені іншими законами. Крім цього, у рішенні від 22 травня 2008 року №10-рп/2008, у якому суд дійшов висновку, що зміни до інших законів не можуть вноситися через закон про Державний бюджет. Якщо виникає потреба змінити спеціальне законодавство, для цього має ухвалюватися окремий закон.

Також автори посилаються на постанову Верховного Суду від 11 лютого 2026 року у справі №440/11441/25. Суд зазначив, що змінити правове регулювання у сфері соціального захисту можливо лише шляхом внесення змін саме до спеціального закону, а не через інші нормативно-правові акти.

Які зміни пропонують

Законопроєкт передбачає внесення змін до двох статей Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Пропонується доповнити частину третю статті 2 положенням про те, що недійсними є не лише нормативні акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які обмежують права ветеранів, а й ті, що запроваджують додаткові умови для отримання передбачених законом пільг.

Також пропонується доповнити статтю 17 новою нормою, відповідно до якої обмежене бюджетне фінансування не може бути підставою для скасування або зміни обсягу прав, обов’язків, пільг, компенсацій і гарантій, визначених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Таким чином, законопроєкт передбачає, що органи державної влади та місцевого самоврядування не зможуть своїми нормативними актами обмежувати пільги ветеранів або встановлювати додаткові умови для їх отримання. Зокрема, пропонується заборонити ставити право на пільги в залежність від рівня доходу сім’ї ветерана. Крім того, документ прямо закріплює, що недостатнє бюджетне фінансування не може бути підставою для скасування чи звуження передбачених законом прав, пільг, компенсацій і соціальних гарантій.

Що може змінитися

У разі ухвалення законопроєкту його автори очікують, що гарантії, передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», буде складніше обмежити через положення інших нормативно-правових актів або недостатність бюджетного фінансування.

Крім того, законопроєкт має унеможливити встановлення додаткових критеріїв для отримання ветеранських пільг, якщо такі умови прямо не передбачені самим законом.

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Верховна Рада України законопроект ветерани пільги

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