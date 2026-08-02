Доплата до пенсії у серпні: хто з пенсіонерів отримає до 570 гривень

Пенсійний фонд України автоматично нараховує щомісячну компенсаційну виплату пенсіонерам, які досягли 70, 75 або 80 років.

Розмір такої доплати залежить від віку:

300 гривень — після досягнення 70 років;

456 гривень — після досягнення 75 років;

570 гривень — після досягнення 80 років.

Вікова компенсація призначається незалежно від виду пенсії — за віком, по інвалідності чи за вислугою років.

Водночас отримати її можуть не всі. Однією з головних умов є те, що загальний розмір пенсійної виплати разом із надбавками, підвищеннями та іншими доплатами не повинен перевищувати 10 340,35 гривні.

Саме тому на таку доплату найчастіше можуть претендувати пенсіонери, які отримують порівняно невисоку пенсію та після досягнення відповідного віку відповідають установленим критеріям.

Чи потрібно звертатися до Пенсійного фонду

Подавати заяву для призначення вікової доплати не потрібно. Пенсійний фонд нараховує її автоматично з дня, коли пенсіонер досягає 70, 75 або 80 років.

Якщо день народження припадає не на перше число місяця, першу виплату нараховують пропорційно кількості днів, що залишилися до кінця місяця.

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