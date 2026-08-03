Держспецзв’язку розширила Перелік забороненого до використання програмного забезпечення

До оновленого переліку нових 206 позицій.

Фото: cip.gov.ua

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Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України повідомила, що розширила Перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання з 1564 до 1770 позицій.

«До оновленого переліку нових 206 позицій включено програмні продукти ТОВ «Діасофт» та компаній групи «Діасофт», платформа Digital Q та продуктова лінійка Q, продукти FLEXTERA.

Чергове розширення Переліку посилює можливості держави щодо виявлення та обмеження використання технологічних рішень підсанкційних виробників у фінансовій, банківській, страховій та корпоративній інфраструктурі», — йдеться у заяві.

Оновлення здійснено за результатами системної роботи Департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та кіберзахисту Адміністрації Держспецзв’язку з опрацювання чинних і нових рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента України.

Ознайомитися з оновленим Переліком можна за посиланням.

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