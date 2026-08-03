Верховна Рада хоче залучити світ до фінансування будівництва українських укриттів

Парламент пропонує міжнародно розширити Коаліцію укриттів цивільного захисту для прискорення будівництва та модернізації укриттів в Україні.

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До Верховної Ради України внесено проєкт Постанови № 15453, зареєстрований 30 липня 2026 року, яким пропонується схвалити Звернення до парламентів і урядів іноземних держав, міжнародних організацій та міжнародних парламентських асамблей із закликом приєднатися до Коаліції укриттів цивільного захисту для України.

Ініціатива спрямована не на зміну законодавства, а на посилення міжнародної підтримки розвитку інфраструктури захисних споруд цивільного захисту в умовах триваючої збройної агресії проти України.

Практичне значення проєкту полягає у створенні додаткових міжнародних механізмів залучення фінансової, технічної, інженерної та експертної допомоги для реалізації Стратегії розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту до 2034 року. Документ також покликаний розширити коло держав і міжнародних партнерів, які братимуть участь у розвитку системи цивільного захисту України.

Верховна Рада вважає, що розширення Коаліції укриттів цивільного захисту сприятиме захисту мільйонів мирних жителів від наслідків збройної агресії, розвитку мережі захисних споруд та залученню додаткової міжнародної фінансової і технічної підтримки.

Законодавчих змін не передбачається

На відміну від законопроєктів, які змінюють чинні нормативно-правові акти, проєкт Постанови №15453 має політико-правовий та міжнародний характер. Він не передбачає внесення змін до законів чи інших нормативних актів України.

Постанова має затвердити офіційне звернення Верховної Ради України до іноземних парламентів, урядів, міжнародних організацій та парламентських асамблей, а також доручити Голові Верховної Ради невідкладно направити цей документ адресатам після його ухвалення.

Документ також містить політичний акцент на необхідності притягнення до відповідальності високопосадовців рф і їхніх спільників, причетних до злочину агресії проти України.

Чому виникла потреба у міжнародній Коаліції укриттів

Автори проєкту виходять із того, що систематичні ракетні та авіаційні атаки на цивільну інфраструктуру створюють постійну загрозу для життя населення, а тому розвиток мережі захисних споруд має стати одним із ключових напрямів забезпечення безпеки.

У документах наголошується, що ефективний захист цивільного населення потребує поєднання розвитку системи протиповітряної оборони із масштабною модернізацією та будівництвом сучасних укриттів.

Саме з цією метою 28 травня 2025 року спільною заявою Прем’єр-міністра України та Прем’єр-міністра Фінляндської Республіки було започатковано Коаліцію укриттів цивільного захисту для України.

Основним завданням Коаліції визначено підтримку реалізації Стратегії розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту на період до 2034 року, схваленої Кабінетом Міністрів України.

Розвиток мережі укриттів розглядається як складова європейської та євроатлантичної архітектури безпеки.

На що пропонується спрямувати міжнародну підтримку

Проєкт звернення пропонує іноземним державам та міжнародним організаціям приєднатися до Коаліції як до довгострокового міжнародного механізму підтримки України.

Зокрема, Верховна Рада закликає партнерів долучитися до:

будівництва нових захисних споруд цивільного захисту;

модернізації існуючих укриттів;

впровадження сучасних підходів і стандартів безпеки;

залучення фінансових, технічних, інженерних, технологічних та науково-експертних ресурсів;

реалізації спільних міжнародних проєктів та обміну практичним досвідом у сфері цивільного захисту.

Фактично йдеться про розширення міжнародної співпраці не лише у фінансуванні відповідної інфраструктури, а й у впровадженні сучасних технологій та інженерних рішень при створенні укриттів.

Коаліцію пропонують масштабувати

У пояснювальній записці зазначено, що сьогодні до Коаліції входять Україна, Фінляндія, Литва, Бельгія, Швеція, Австрія, Швейцарія, Ірландія, Словаччина, Чехія, Латвія, Греція, а також Представництво ЄС в Україні, Європейський інвестиційний банк, Програма розвитку ООН і Товариство Червоного Хреста України.

Водночас автори проєкту наголошують, що для ефективної реалізації масштабних інфраструктурних завдань необхідно забезпечити подальше міжнародне розширення Коаліції шляхом приєднання нових держав та міжнародних організацій.

На думку ініціаторів, це дозволить консолідувати додаткові ресурси, посилити міжнародну координацію та створити умови для розвитку сучасної системи цивільного захисту.

Взаємна допомога для партнерів

У Зверненні окремо підкреслюється, що країни-члени Коаліції не просто допомагають Україні, а й самі набувають унікального досвіду створення об’єктів цивільного захисту в умовах щільної забудови, складного ландшафту та, що найважливіше, в умовах активних бойових дій.

Яке практичне значення матиме Постанова

Сам по собі проєкт Постанови не створює нових прав чи обов’язків для громадян, органів влади або суб’єктів господарювання та не змінює механізмів правового регулювання у сфері цивільного захисту.

Натомість його значення полягає у формуванні офіційної парламентської позиції України та розширенні міжнародної дипломатичної підтримки розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту. Передбачається, що розширення Коаліції має сприяти залученню нових фінансових, технічних та експертних ресурсів для реалізації державної Стратегії розвитку захисних споруд до 2034 року.

Отже, проєкт №15453 має міжнародно-політичний характер і спрямований на розширення Коаліції укриттів цивільного захисту для України. Його основна мета — консолідувати міжнародну підтримку будівництва, модернізації та розвитку захисних споруд цивільного захисту, а також залучити нових партнерів до реалізації Стратегії розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту на період до 2034 року.

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