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На касі товар виявився дорожчим: які права має покупець у такій ситуації

08:45, 3 серпня 2026
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Закон зобов'язує продавця продати товар за ціною, зазначеною на ціннику, навіть якщо на касі пробивається інша вартість.
На касі товар виявився дорожчим: які права має покупець у такій ситуації
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Покупці нерідко стикаються із ситуацією, коли вартість товару на полиці не збігається з ціною, яку пробивають на касі. У таких випадках продавці часто пояснюють різницю тим, що не встигли замінити цінники після оновлення вартості. Водночас законодавство чітко визначає права споживачів у таких ситуаціях. У Держпродспоживслужбі нагадали, за якою ціною магазин зобов’язаний продати товар та як діяти, якщо покупцеві відмовляють у цьому.

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За якою ціною магазин повинен продати товар

До Держпродспоживслужби регулярно надходять звернення від споживачів щодо порушення їхніх прав під час купівлі товарів. Однією з найпоширеніших проблем є випадки, коли ціна, зазначена на ціннику, не збігається з тією, яку покупець бачить у фіскальному чеку або чує під час розрахунку на касі.

Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України продаж товарів у магазинах здійснюється на умовах публічного договору. Це означає, що продавець не має права відмовити покупцеві у продажу товару, якщо він є в наявності, а товар із зазначеною ціною на полиці є публічною пропозицією укласти договір купівлі-продажу.

Перед придбанням товару продавець зобов’язаний надати споживачеві повну, достовірну та своєчасну інформацію про нього. Однією з ключових складових такої інформації є його ціна, адже саме вона дає можливість покупцеві зробити усвідомлений вибір.

Якщо товар виставлений у торговельному залі з певною ціною, продавець зобов’язаний продати його саме за цією вартістю. Така вимога також передбачена пунктом 16 Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства економіки України від 11 липня 2003 року № 185.

Що робити, якщо на касі називають іншу ціну

Якщо на касі покупцеві повідомляють вищу ціну та пояснюють це тим, що працівники ще не встигли оновити цінники, споживач має право вимагати продажу товару за ціною, зазначеною на ціннику.

У відомстві підкреслили, що внутрішні питання магазину, пов’язані зі зміною цін або роботою персоналу, не повинні впливати на права покупця.

Як захистити свої права

Якщо магазин відмовляється продати товар за ціною, зазначеною на ціннику, фахівці радять:

  • за можливості зафіксувати порушення на фото або відео;
  • записати назву суб’єкта господарювання та адресу магазину;
  • звернутися зі скаргою до територіального органу Держпродспоживслужби.

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