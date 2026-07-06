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Київ зазнав масованої атаки ракетами та дронами: 10 загиблих, зруйнована багатоповерхівка, фото

08:05, 6 липня 2026
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Щонайменше 15 житлових будинків у Києві зазнали пошкоджень і руйнувань після нічної масованої атаки РФ.
Київ зазнав масованої атаки ракетами та дронами: 10 загиблих, зруйнована багатоповерхівка, фото
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Київ у ніч проти 6 липня пережив чергову масовану ракетно-дронову атаку РФ. Внаслідок російського удару загинули дев'ятеро людей, ще 43 дістали поранення. Серед постраждалих — двоє дітей. Про це повідомили у ДСНС.

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За попередніми даними, пошкоджено та частково зруйновано щонайменше 15 житлових будинків у різних районах столиці.

Найскладніша ситуація в Подільському районі, де внаслідок влучання було зруйновано частину дев'ятиповерхового будинку — обвалилися перекриття з дев'ятого до п'ятого поверху. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію, не виключено, що під завалами можуть перебувати люди. На місці також працюють психологи, які надають допомогу постраждалим.

Окрім цього, аварійно-рятувальні роботи тривають за іншими адресами Подільського району, а також у Дарницькому та Голосіївському районах, де зафіксовано пошкодження житлової забудови.

В Оболонському районі співробітники екстрених служб продовжують ліквідовувати пожежу, що виникла на території складських приміщень.

У Дарницькому районі уламки влучили в 25-поверховий житловий будинок на рівні четвертого поверху. Також в іншій багатоповерхівці району спалахнула пожежа на 23-му та 24-му поверхах 30-поверхового будинку. 

ОНОВЛЕНО: в Офісі Генпрокурора повідомили про 10 загиблих. 

 

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ДСНС Київ обстріл

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