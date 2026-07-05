Володимир Зеленський: РФ готує черговий масований удар по Україні перед самітом НАТО

Володимир Зеленський закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує новий масований удар по території України, про що свідчать свіжі дані розвідки. Про це він сказав під час вечірнього звернення 5 липня.

«Є знов дані розвідки про те, що росіяни готують новий масований удар. Це в дусі Путіна – одразу після Дня незалежності Америки і перед самітом НАТО в Анкарі. Росія хоче додати зла і вбити людей. Будь ласка, бережіть себе і зважайте на сигнали повітряної тривоги», - сказав Глава держави.

Також Володимир Зеленський звернувся до партнерів: «Будь-яке зволікання з ракетами для нашої ППО, з ракетами для «петріотів» – це втрата життів, і це спонукає Росію воювати далі. Світ має необхідну кількість і якість ППО – потрібні ваші рішення, щоб був реальний захист життя в Україні. І передусім це, звісно, рішення Америки, рішення сильних в Європі та у світі. Будь ласка, будьте активними у рішеннях і захищайте життя. Ракети для «петріотів» не на складах зараз потрібні, а в дивізіонах «петріотів», в Україні. Дякую тим, хто допомагає реально».

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