  1. В Україні

Володимир Зеленський: РФ готує черговий масований удар по Україні перед самітом НАТО

20:49, 5 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Володимир Зеленський закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Володимир Зеленський: РФ готує черговий масований удар по Україні перед самітом НАТО
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує новий масований удар по території України, про що свідчать свіжі дані розвідки. Про це він сказав під час вечірнього звернення 5 липня.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Є знов дані розвідки про те, що росіяни готують новий масований удар. Це в дусі Путіна – одразу після Дня незалежності Америки і перед самітом НАТО в Анкарі. Росія хоче додати зла і вбити людей. Будь ласка, бережіть себе і зважайте на сигнали повітряної тривоги», - сказав Глава держави.

Також Володимир Зеленський звернувся до партнерів: «Будь-яке зволікання з ракетами для нашої ППО, з ракетами для «петріотів» – це втрата життів, і це спонукає Росію воювати далі. Світ має необхідну кількість і якість ППО – потрібні ваші рішення, щоб був реальний захист життя в Україні. І передусім це, звісно, рішення Америки, рішення сильних в Європі та у світі. Будь ласка, будьте активними у рішеннях і захищайте життя. Ракети для «петріотів» не на складах зараз потрібні, а в дивізіонах «петріотів», в Україні. Дякую тим, хто допомагає реально».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія НАТО Україна Володимир Зеленський

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Бронювання «згорить» у вересні: для підприємств розпочався 38-денний зворотний відлік для збереження броні своїх працівників

Офіційно у бізнесу є лише 38 днів, щоб підтвердити нові зарплати.

Договір позики вважається неукладеним за відсутності факту передання коштів — ВС у справі про борг у 30 тисяч доларів

Суд звернув увагу, що у спорах про позику ключовим є встановлення факту передачі коштів, а не лише підписання документів чи наявність розписки.

Чи мають право ТЦК зупиняти авто поза блокпостами: що говорить закон

Зупинка авто ТЦК і поліцією: де межа повноважень під час воєнного стану - це можна.

Верховний Суд пояснив, чому банк не може виселити родину з дитиною із заставного будинку

Верховний Суд підтвердив, що виселення з житла, яке перейшло як предмет забезпечення кредиту, можливе лише за умови доведення, що воно було придбане за кредитні кошти.

ТЦК отримали більше часу: як суди рахують строки штрафів за відсутність ВЛК у «обмежено придатних»

Чи може ТЦК оштрафувати через пів року після виявлення порушення.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]