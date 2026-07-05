Володимир Зеленський: РФ готує черговий масований удар по Україні перед самітом НАТО
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує новий масований удар по території України, про що свідчать свіжі дані розвідки. Про це він сказав під час вечірнього звернення 5 липня.
«Є знов дані розвідки про те, що росіяни готують новий масований удар. Це в дусі Путіна – одразу після Дня незалежності Америки і перед самітом НАТО в Анкарі. Росія хоче додати зла і вбити людей. Будь ласка, бережіть себе і зважайте на сигнали повітряної тривоги», - сказав Глава держави.
Також Володимир Зеленський звернувся до партнерів: «Будь-яке зволікання з ракетами для нашої ППО, з ракетами для «петріотів» – це втрата життів, і це спонукає Росію воювати далі. Світ має необхідну кількість і якість ППО – потрібні ваші рішення, щоб був реальний захист життя в Україні. І передусім це, звісно, рішення Америки, рішення сильних в Європі та у світі. Будь ласка, будьте активними у рішеннях і захищайте життя. Ракети для «петріотів» не на складах зараз потрібні, а в дивізіонах «петріотів», в Україні. Дякую тим, хто допомагає реально».
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