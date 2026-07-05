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Трамп та Зеленський зустрінуться 8 липня під час саміту НАТО — ЗМІ

20:41, 5 липня 2026
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Востаннє Зеленський і Трамп бачились особисто в середині червня на полях саміту G7 у Франції.
Трамп та Зеленський зустрінуться 8 липня під час саміту НАТО — ЗМІ
Фото: president.gov.ua
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Президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський зустрінуться 8 липня під час саміту НАТО в Туреччині. Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Як зазначає видання, після останньої телефонної розмови з президентом США український лідер заявив, що «є реальна перспектива завершити війну».

Нагадаємо, востаннє Зеленський і Трамп бачились особисто в середині червня на полях саміту G7 у Франції.  

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США Україна Дональд Трамп Володимир Зеленський

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