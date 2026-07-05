Трамп та Зеленський зустрінуться 8 липня під час саміту НАТО — ЗМІ

Востаннє Зеленський і Трамп бачились особисто в середині червня на полях саміту G7 у Франції.

Фото: president.gov.ua

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Президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський зустрінуться 8 липня під час саміту НАТО в Туреччині. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначає видання, після останньої телефонної розмови з президентом США український лідер заявив, що «є реальна перспектива завершити війну».

Нагадаємо, востаннє Зеленський і Трамп бачились особисто в середині червня на полях саміту G7 у Франції.

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