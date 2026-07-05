Жінка відсудила $2,5 млн у асоціації співвласників після того, як їй не дозволили прибрати килим із квартири

Суд визнав, що об’єднання співвласників не забезпечило належних умов для проживання.

Фото: apartmenttherapy.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після більш ніж десяти років боротьби зі своєю асоціацією співвласників кондомініуму через постійне використання пестицидів та її відмову прибрати килимове покриття, яке, за словами жінки, шкодило її здоров’ю, мешканка штату Іллінойс виграла справу у федеральному суді та отримала компенсацію.

Як повідомляє ABC7 Chicago, федеральне журі присудило мешканці міста Проспект-Гайтс Кріс Красжинські 2,5 млн доларів у справі, поданій відповідно до Закону США про справедливе житлове забезпечення (Fair Housing Act). Позов стосувався того, чи не забезпечила асоціація співвласників Rob Roy Country Club Village Condo Association належних умов з огляду на інвалідність та проблеми зі здоров’ям, пов’язані з впливом пестицидів.

За даними видання, ще у 2009 році Красжинські попросила дозволу прибрати килимове покриття у своїй квартирі, заявивши, що воно містить пестициди, які шкодять її здоров’ю. На підтвердження вона надала листи від своїх лікарів, однак асоціація відмовила у задоволенні цього прохання.

Красжинські повідомила, що килимове покриття так і не було демонтоване. Натомість у 2010 році асоціація подала на неї до суду, стверджуючи, що вона порушила внутрішні правила, які зобов’язують мати у квартирах суцільне килимове покриття.

Як повідомляє ABC7 Chicago, згодом заочне рішення суду призвело до нарахування майже 600 тисяч доларів штрафів, судових витрат та відсотків після того, як Красжинські пропустила судове засідання, пояснивши це хворобою.

Жінка також заявила, що біля її житла продовжували розпилювати ландшафтні пестициди та інші хімічні речовини, попри її неодноразові звернення щодо загрози для здоров’я.

За інформацією ABC7 Chicago, присуджені 2,5 млн доларів є результатом окремого судового позову до правління кондомініуму та покликані компенсувати шкоду здоров’ю, яку Красжинські зазнала через тривале використання пестицидів. Водночас рішення суду не зобов’язує асоціацію припинити подальше застосування пестицидів.

Як зазначає видання, асоціації співвласників житла та правління кондомініумів у США неодноразово звинувачували у блокуванні змін, які, на думку мешканців, могли б покращити якість життя або зменшити витрати.

«Я сподіваюся використати ці кошти для створення власної організації або благодійного проєкту, щоб допомагати людям, які перебувають у такому ж становищі, як і я», — сказала жінка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.