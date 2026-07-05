Сформувати витяг з електронної трудової книжки можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Фото: kadrovik.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області нагадало, що як онлайн сформувати витяг з електронної трудової книжки.

Відомості з електронної трудової книжки можуть використовуватись для підтвердження періодів трудової діяльності людини, зокрема під час працевлаштування. Сформувати витяг з електронної трудової книжки (витяг з ЕТК) можна онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua.

У ПФУ нагадали, що дані за періоди до 1 січня 2004 року, тобто до набрання чинності Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, будуть у витягу лише за умови, що паперова трудова книжка та / або інші документи, які містять відомості про періоди трудової діяльності людини, були оцифровані. Якщо ж трудова книжка ще не оцифрована, витяг з ЕТК міститиме інформацію, за даними з реєстру застрахованих осіб, яка сформована на підставі звітних відомостей, поданих роботодавцями.

Як сформувати витяг з електронної трудової книжки — відеоінструкція

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.