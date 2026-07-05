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Як онлайн сформувати витяг з електронної трудової книжки

20:19, 5 липня 2026
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Сформувати витяг з електронної трудової книжки можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.
Як онлайн сформувати витяг з електронної трудової книжки
Фото: kadrovik.ua
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Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області нагадало, що як онлайн сформувати витяг з електронної трудової книжки.

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Відомості з електронної трудової книжки можуть використовуватись для підтвердження періодів трудової діяльності людини, зокрема під час працевлаштування. Сформувати витяг з електронної трудової книжки (витяг з ЕТК) можна онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua.

У ПФУ нагадали, що дані за періоди до 1 січня 2004 року, тобто до набрання чинності Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, будуть у витягу лише за умови, що паперова трудова книжка та / або інші документи, які містять відомості про періоди трудової діяльності людини, були оцифровані. Якщо ж трудова книжка ще не оцифрована, витяг з ЕТК міститиме інформацію, за даними з реєстру застрахованих осіб, яка сформована на підставі звітних відомостей, поданих роботодавцями.  

Як сформувати витяг з електронної трудової книжки — відеоінструкція

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Пенсійний фонд трудова книжка

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