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Как онлайн сформировать выписку из электронной трудовой книжки

20:19, 5 июля 2026
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Сформировать выписку из электронной трудовой книжки можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.
Как онлайн сформировать выписку из электронной трудовой книжки
Фото: kadrovik.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области напомнило, как онлайн сформировать выписку из электронной трудовой книжки.

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Сведения из электронной трудовой книжки могут использоваться для подтверждения периодов трудовой деятельности человека, в частности при трудоустройстве. Сформировать выписку из электронной трудовой книжки (выписку из ЭТК) можно онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины portal.pfu.gov.ua.

В ПФУ напомнили, что данные за периоды до 1 января 2004 года, то есть до вступления в силу Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», будут содержаться в выписке только при условии, что бумажная трудовая книжка и/или другие документы, содержащие сведения о периодах трудовой деятельности человека, были оцифрованы. Если же трудовая книжка еще не оцифрована, выписка из ЭТК будет содержать информацию по данным реестра застрахованных лиц, сформированную на основании отчетных сведений, поданных работодателями.

Как сформировать выписку из электронной трудовой книжки — видеоинструкция

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Пенсионный фонд трудовая книжка

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