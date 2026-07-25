Может ли ФЛП, сдающий помещения в субаренду, применять вторую группу плательщиков единого налога

Ко второй группе плательщиков единого налога относятся ФЛП, осуществляющие хозяйственную деятельность по предоставлению услуг.

Фото: collierscanada.com

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Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъяснило, может ли ФЛП, сдающий в субаренду жилые и/или нежилые помещения, применять вторую группу плательщиков единого налога.

Условия пребывания физических лиц – предпринимателей (ФЛП), применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, в соответствующих группах плательщиков единого налога установлены п. 291.4 ст. 291 НКУ.

Так, ко второй группе плательщиков единого налога относятся ФЛП, осуществляющие хозяйственную деятельность по предоставлению услуг, в том числе бытовых, плательщикам единого налога и/или населению, производство и/или продажу товаров, деятельность в сфере ресторанного хозяйства, при условии, что в течение календарного года соответствуют совокупности следующих критериев:

не используют труд наемных работников либо количество лиц, состоящих с ними в трудовых отношениях, одновременно не превышает 10 человек;

объем дохода не превышает 834 размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

Виды деятельности и условия, при которых субъекты хозяйствования не могут быть плательщиками единого налога первой – третьей групп, определены п. 291.5 ст. 291 НКУ.

В частности, не могут быть плательщиками единого налога первой – третьей групп ФЛП, которые предоставляют в аренду земельные участки, общая площадь которых превышает 0,2 гектара, жилые помещения и/или их части, общая площадь которых превышает 400 кв. метров, нежилые помещения (сооружения, здания) и/или их части, общая площадь которых превышает 900 кв. метров (п.п. 291.5.3 п. 291.5 ст. 291 НКУ).

«Таким образом, ФЛП, который предоставляет в субаренду жилые помещения общей площадью до 400 кв. метров (включительно) и/или нежилые помещения общей площадью до 900 кв. метров (включительно), имеет право применять вторую группу плательщиков единого налога при условии предоставления таких помещений в субаренду плательщикам единого налога и/или населению», — добавили в налоговой.

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