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Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

18:50, 23 июля 2026 88
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Женщина утверждала, что уже не была собственницей квартиры и не должна оплачивать коммунальные услуги, однако суд установил, что она еще длительное время фактически проживала в жилье.
Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду
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Фактический пользователь жилья не освобождается от оплаты услуг водоснабжения и водоотведения только потому, что не является собственником квартиры. Если лицо проживало в жилом помещении, пользовалось коммунальными услугами и при обстоятельствах конкретного дела является солидарным должником, исполнитель коммунальных услуг имеет право требовать уплаты долга именно с него.

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К такому выводу пришел Черновицкий апелляционный суд, оставив без изменений решение о взыскании более 16,5 тыс. грн задолженности в пользу КП «Черновцыводоканал».

Суд также обратил внимание, что само по себе вступление в законную силу решения о выселении не означает автоматического прекращения пользования жильем. Решающее значение имеет установление факта, продолжало ли лицо фактически проживать в квартире и пользоваться коммунальными услугами.

Обстоятельства дела

КП «Черновцыводоканал» обратилось в суд с иском о взыскании задолженности за услуги централизованного водоснабжения и водоотведения.

Первоначально предприятие заявило требования почти на 25 тыс. грн, однако впоследствии уточнило иск. После установления того, что ответчица с 1 апреля 2024 года зарегистрировалась по другому адресу, предприятие просило взыскать 16 584,71 грн задолженности за период с 1 мая 2017 года по 31 марта 2024 года, а также судебный сбор.

Истец указывал, что ответчица длительное время фактически проживала в квартире, пользовалась услугами водоснабжения и водоотведения, однако их не оплачивала.

Также КП «Черновцыводоканал» ссылалось на то, что после опубликования 1 мая 2022 года публичного индивидуального договора присоединения договорные отношения возникли путем присоединения потребителя, а отсутствие отдельного письменного договора не освобождает от обязанности оплачивать фактически полученные коммунальные услуги.

Что решил суд первой инстанции

Шевченковский районный суд г. Черновцы полностью удовлетворил иск.

Суд исходил из того, что между сторонами возникли договорные правоотношения на основании публичного договора присоединения и фактического пользования коммунальными услугами.

Суд также установил, что ответчица вместе с семьей проживала в спорной квартире в течение периода, за который была начислена задолженность. На этом основании он пришел к выводу, что она как лицо, фактически пользовавшееся жильем и коммунальными услугами, обязана оплатить их стоимость.

Доводы апелляционной жалобы

В апелляционной жалобе ответчица просила отменить решение в части взыскания 14 251,67 грн.

Она утверждала, что более десяти лет не является собственницей квартиры, а потому надлежащим ответчиком должен быть ее собственник. Кроме того, ответчица ссылалась на то, что с 2022 года проживает за границей, ее дети стали совершеннолетними либо выехали из спорного жилья, а после постановления Верховного Суда о выселении она больше не пользовалась квартирой.

Вместе с апелляционной жалобой она также просила приобщить новые доказательства относительно места проживания детей.

Почему апелляционный суд отказал

Черновицкий апелляционный суд оставил решение без изменений.

Прежде всего коллегия судей отказала в принятии новых доказательств. Суд отметил, что вопрос фактического проживания ответчицы и членов ее семьи уже был предметом исследования в суде первой инстанции, а апеллянтка не доказала, что не могла представить эти доказательства ранее по причинам, которые объективно от нее не зависели.

Рассматривая спор по существу, апелляционный суд обратил внимание, что Закон «О жилищно-коммунальных услугах» возлагает обязанность оплачивать коммунальные услуги не только на собственника жилья, но и на других дееспособных лиц, которые проживают и (или) зарегистрированы в жилье потребителя. Такие лица несут солидарную ответственность за оплату коммунальных услуг, поэтому исполнитель имеет право требовать исполнения этой обязанности от любого из солидарных должников.

Коллегия судей отдельно подчеркнула, что обязанность собственника содержать принадлежащее ему имущество не исключает обязанности лица, которое фактически пользовалось жильем и потребляло коммунальные услуги, оплатить их стоимость.

Почему не сработали доводы о выселении

Апелляционный суд также отклонил аргумент ответчицы о том, что после вступления в законную силу постановления Верховного Суда о ее выселении она уже не пользовалась квартирой.

Коллегия судей указала, что само по себе вступление в законную силу решения о выселении не свидетельствует о прекращении фактического пользования жильем, если лицо продолжает проживать в квартире.

Материалы дела подтвердили, что решение о выселении было фактически исполнено лишь 17 февраля 2025 года, когда государственный исполнитель завершил исполнительное производство и передал квартиру собственнику. До этого времени ответчица вместе с семьей продолжала проживать в спорном жилье. Это подтверждали справка жилищного кооператива, материалы другого гражданского дела, а также письменные объяснения и заявления самой ответчицы и членов ее семьи, поданные при рассмотрении вопроса об отсрочке исполнения решения о выселении.

Не согласился суд и с доводами о проживании ответчицы за пределами Украины. По мнению коллегии, отметки в заграничном паспорте подтверждают лишь неоднократное пересечение государственной границы, однако не доказывают ее постоянного проживания за пределами Украины в течение всего спорного периода. Других надлежащих доказательств ответчица не предоставила.

Правовая позиция суда

Черновицкий апелляционный суд отметил, что при рассмотрении споров о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги решающее значение имеют установление факта предоставления коммунальных услуг их потребителю и правильность начисления задолженности. Такой подход соответствует правовым выводам Верховного Суда и Большой Палаты Верховного Суда, на которые сослался апелляционный суд.

При установленных по делу № 727/3689/25 обстоятельствах коллегия судей пришла к выводу, что фактическое проживание ответчицы в квартире и пользование услугами централизованного водоснабжения и водоотведения являются достаточными основаниями для возложения на нее солидарной обязанности по их оплате, несмотря на то, что она не являлась собственницей жилья, а отдельный письменный договор с ней не заключался. Именно поэтому апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

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