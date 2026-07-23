ВСП уволил судью из Одесской области, который систематически закрывал дела о пьяном вождении из-за «малозначительности»

Судья Подольского горрайонного суда Одесской области Олег Ивинский уволен с должности.

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ВСП уволил судью Олега Ивинского за систематическое нарушение законодательства при рассмотрении дел об управлении транспортными средствами в состоянии опьянения.

Обстоятельства дела

В ВСП поступили две дисциплинарные жалобы — от Департамента патрульной полиции (5 марта 2024 года) и от Чижик Т.В. (27 июня 2025 года). Проверка установила, что судья Ивинский в 2024–2025 годах регулярно закрывал производства по ч. 1 ст. 130 КУоАП из-за «малозначительности», ограничиваясь устным замечанием. При этом санкция статьи является безальтернативной и предусматривает штраф с лишением права управления сроком от одного года.

Дисциплинарная палата выявила грубые нарушения:

судья систематически применял ст. 22 КУоАП, несмотря на прямой запрет ее использования по делам о пьяном вождении;

практиковал двойное обнародование постановлений по одним и тем же делам с противоположными резолютивными частями (в одной версии — наказание, в другой — закрытие производства);

фиксировал в постановлениях противоречивые фабулы: в «смягчающих» версиях правонарушитель якобы «признал вину и искренне раскаялся», в «карательных» — не являлся в суд.

Проверено 25 дел. Лишь в двух случаях имелись доказательства того, что лицо является военнослужащим. Аргументы судьи о «государственной потребности в водителях» во время военного положения признаны необоснованными.

Вторая Дисциплинарная палата квалифицировала действия судьи как умышленное игнорирование императивных норм закона, внепроцессуальное изменение судебных решений, систематическое искажение фактических обстоятельств и подмену закона собственными оценками целесообразности. Такие нарушения, по мнению органа, свидетельствуют об утрате способности осуществлять правосудие и дискредитируют авторитет судебной власти.

Обжалование решения

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», судья Подольского горрайонного суда Одесской области Олег Ивинский обжаловал решение Второй ДП ВСП от 8 апреля 2026 года о привлечении его к дисциплинарной ответственности и применении взыскания в виде представления об увольнении с должности.

Высший совет правосудия рассмотрел жалобу и оставил решение Второй ДП ВСП без изменений, подтвердив наличие систематических нарушений законодательства со стороны судьи при рассмотрении дел об управлении транспортными средствами в состоянии опьянения.

Решение Высшего совета правосудия

ВСП поддержал представление Второй ДП ВСП и принял решение уволить Олега Ивинского с должности судьи Подольского горрайонного суда Одесской области.

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