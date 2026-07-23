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Еще одна дочь Брэда Питта отказывается от его фамилии: Вивьен подала документы в суд

11:38, 23 июля 2026 313
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18-летняя Вивьен Джоли-Питт обратилась в суд с просьбой официально исключить фамилию отца из своего имени.
Еще одна дочь Брэда Питта отказывается от его фамилии: Вивьен подала документы в суд
Фото: Getty
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18-летняя дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Вивьен стремится официально отказаться от фамилии «Питт», пишет People.

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Она подала ходатайство в Высший суд округа Лос-Анджелес с просьбой изменить свое официальное имя с Вивьен Маршелин Джоли-Питт на Вивьен Маршелин Джоли. Причиной смены фамилии указаны «личные обстоятельства». 

Судебное заседание по ходатайству Вивьен назначено на 2 ноября.

В мае 2024 года Вивьен уже была указана как «Vivienne Jolie» в театральной программе бродвейской постановки The Outsiders, которую она помогала продюсировать вместе со своей матерью. 

Вивьен не стала первой из шести детей Анджелины Джоли (51 год) и Брэда Питта, которая решила отказаться от фамилии отца.

Захара стремится официально изменить имя на Захара Марли Джоли, а Мэддокс просит изменить его на Мэддокс Чиван Джоли. В 2024 году Шайло также подала заявление об исключении фамилии Питт из своего имени и изменении его на Шайло Джоли. 

Ходатайство Шайло было удовлетворено в августе 2024 года. Заявления Захары и Мэддокса еще находятся на рассмотрении: слушание по делу Захары назначено на 28 сентября, а по делу Мэддокса — на 14 сентября.

Вивьен, которая родилась вместе со своим братом-близнецом Ноксом в июле 2008 года, является самой младшей среди шести детей Джоли и Питта.

Изменения фамилий происходят после многолетних сообщений о напряженных отношениях между детьми и Брэдом Питтом после его конфликтного развода с Анджелиной Джоли в 2016 году после двух лет брака и более десяти лет совместной жизни.

Процесс развода завершился в конце 2024 года после длительной судебной борьбы.

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суд США

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