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Ще одна донька Бреда Пітта відмовляється від його прізвища: Вів’єн подала документи до суду

11:38, 23 липня 2026 1k
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18-річна Вів'єн Джолі-Пітт звернулася до суду з проханням офіційно виключити прізвище батька зі свого імені.
Ще одна донька Бреда Пітта відмовляється від його прізвища: Вів’єн подала документи до суду
Фото: Getty
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18-річна донька Бреда Пітта та Анджеліни Джолі Вів’єн прагне офіційно відмовитися від прізвища «Пітт», пише People.

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Вона подала клопотання до Вищого суду округу Лос-Анджелес із проханням змінити своє офіційне ім’я з Вів’єн Маршелін Джолі-Пітт на Вів’єн Маршелін Джолі. Причиною зміни прізвища зазначено «особисті обставини».

Судове засідання щодо клопотання Вів’єн призначене на 2 листопада.  

У травні 2024 року Вів’єн уже була зазначена як «Vivienne Jolie» у театральній програмі бродвейської постановки The Outsiders, яку вона допомагала продюсувати разом зі своєю матір’ю.

Вів’єн не стала першою з шести дітей Анджеліни Джолі (51 рік) та Бреда Пітта, яка вирішила відмовитися від прізвища батька.

Захара прагне офіційно змінити ім’я на Захара Марлі Джолі, а Меддокс просить змінити його на Меддокс Чіван Джолі. У 2024 році Шайло також подала заяву про виключення прізвища Пітт зі свого імені та зміну його на Шайло Джолі.

Клопотання Шайло було задоволене у серпні 2024 року. Заяви Захари та Меддокса ще перебувають на розгляді: слухання щодо Захари призначене на 28 вересня, а щодо Меддокса — на 14 вересня.

Вів’єн, яка народилася разом зі своїм братом-близнюком Ноксом у липні 2008 року, є наймолодшою серед шести дітей Джолі та Пітта.

Зміни прізвищ відбуваються після багаторічних повідомлень про напружені стосунки між дітьми та Бредом Піттом після його конфліктного розлучення з Анджеліною Джолі у 2016 році після двох років шлюбу та понад десяти років спільного життя.

Процес розлучення завершився наприкінці 2024 року після тривалої судової боротьби.

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суд США

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