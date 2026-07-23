Екскерівник держпідприємства «забув» задекларувати елітні Lamborghini, Audi та BMW

Екскерівника держпідприємства підозрюють у недостовірному декларуванні на понад 24 млн грн.

Фото: НАЗК

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колишньому виконувачу обов’язків генерального директора одного з державних підприємств повідомили про підозру у недостовірному декларуванні. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

Під час повних перевірок його декларацій за 2024 та 2025 роки НАЗК виявило ознаки внесення недостовірних відомостей на понад 24 млн грн: на понад 11,5 млн грн у декларації за 2024 рік та на понад 12,8 млн грн — у декларації за 2025 рік.

Зокрема, експосадовець не задекларував автомобілі, які фактично належали йому, але були оформлені на батьків:

▪️ Lamborghini Murciélago;

▪️ Audi RS 7;

▪️ BMW M8;

▪️ Hyundai Sonata.

Також повні перевірки встановили, що він не задекларував понад 6 млн грн доходів, використаних для придбання автомобілів Mercedes-Benz CLS та BMW M8, а також приховав фінансове зобов’язання на суму понад 600 тис. грн.

Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.