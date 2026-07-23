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Екскерівник держпідприємства «забув» задекларувати елітні Lamborghini, Audi та BMW

11:20, 23 липня 2026 43
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Екскерівника держпідприємства підозрюють у недостовірному декларуванні на понад 24 млн грн.
Екскерівник держпідприємства «забув» задекларувати елітні Lamborghini, Audi та BMW
Фото: НАЗК
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Колишньому виконувачу обов’язків генерального директора одного з державних підприємств  повідомили про підозру у недостовірному декларуванні. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

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Під час повних перевірок його декларацій за 2024 та 2025 роки НАЗК виявило ознаки внесення недостовірних відомостей на понад 24 млн грн:  на понад 11,5 млн грн у декларації за 2024 рік та на понад 12,8 млн грн — у декларації за 2025 рік.

Зокрема, експосадовець не задекларував автомобілі, які фактично належали йому, але були оформлені на батьків:

 ▪️ Lamborghini Murciélago;

 ▪️ Audi RS 7;

 ▪️ BMW M8;

 ▪️ Hyundai Sonata.

Також повні перевірки встановили, що він не задекларував понад 6 млн грн доходів, використаних для придбання автомобілів Mercedes-Benz CLS та BMW M8, а також приховав фінансове зобов’язання на суму понад 600 тис. грн.

Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

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