  1. В Україні

Роботодавці до 5 серпня мають оновити дані працівників у ТЦК: за порушення — штраф майже 60 тисяч гривень

11:56, 23 липня 2026 282
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Штрафи за порушення військового обліку 2026: чому важливо оновити дані персоналу у серпні.
Роботодавці до 5 серпня мають оновити дані працівників у ТЦК: за порушення — штраф майже 60 тисяч гривень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

5 серпня 2026 року спливає строк, протягом якого підприємства, установи, організації, державні органи та органи місцевого самоврядування повинні повідомити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки про зміни в облікових даних призовників, військовозобов’язаних і резервістів, що відбулися протягом липня.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Організація військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях є невід’ємною частиною мобілізаційної підготовки держави. Відповідно до Порядку № 1487, відповідальність за належне ведення обліку покладається безпосередньо на керівників. Одним із ключових періодичних обов’язків роботодавця є інформування ТЦК про зміну облікових даних працівників. Традиційно цей звіт подається щомісяця до 5 числа включно.

Роботодавець веде персональний військовий облік працівників за списками. У разі зміни життєвих обставин працівника, які впливають на його статус у системі військового обліку, ці дані мають бути актуалізовані.

Згідно з пунктом 34 Порядку, роботодавець зобов’язаний у п’ятиденний строк з дня подання працівником відповідних документів внести зміни до списків персонального військового обліку щодо:

  • прізвища, власного імені та по батькові;
  • реквізитів паспорта громадянина України (в тому числі закордонного);
  • адреси задекларованого або фактичного місця проживання;
  • сімейного стану;
  • освіти;
  • місця роботи та посади.

Саме ці оновлені відомості мають бути надіслані до ТЦК та СП щомісяця до 5 числа у формі повідомлення про зміну облікових даних

Як подати повідомлення до ТЦК

Для інформування ТЦК та СП використовується форма «Повідомлення про зміну облікових даних» (Додаток 4) до Порядку № 1487.

Відповідальна за ведення військового обліку особа має протягом п’яти днів внести зміни до документів персонального військового обліку на підставі документів, поданих працівником, або кадрових документів підприємства (наприклад, наказу про переведення на іншу посаду).

До 5 числа наступного місяця сформувати Повідомлення (Додаток 4), включивши до нього всіх працівників, у яких протягом попереднього місяця змінилися облікові дані. Та подати повідомлення до відповідного ТЦК та СП або особисто чи поштовим відправленням, або в електронній формі — через електронний кабінет або засобами Порталу «Дія», за наявності технічної можливості. У такому разі дублювати повідомлення на папері не потрібно.

Відповідальність за ігнорування дедлайну

Посадові особи підприємств несуть адміністративну відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Зокрема, відповідальність настає за неподання відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення обліку та прийняття на роботу осіб, які не перебувають на військовому обліку.

Відповідно до статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, такі порушення тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб. Повторне вчинення порушення протягом року збільшує суму стягнення. Варто зауважити, що контроль за виконанням цих вимог здійснюється ТЦК під час планових та позапланових перевірок.

За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію відповідальність передбачена статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Під час дії воєнного стану для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань передбачено штраф від 34 000 до 59 500 грн (2000–3500 НМДГ).

Водночас цей строк не стосується всіх військовозобов’язаних громадян. Йдеться саме про обов’язок роботодавців, які ведуть персональний військовий облік своїх працівників, своєчасно інформувати ТЦК та СП про зміни в їхніх облікових даних.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

штраф воєнний стан ТЦК військовозобов'язаний військовий облік трудові відносини

Популярні новини

Штраф до 17 тисяч гривень і конфіскація: в Україні хочуть запровадити нові покарання для колекціонерів

Штраф до 17 тисяч гривень і конфіскація: в Україні хочуть запровадити нові покарання для колекціонерів

15:00, 22 липня 2026 7k
120 тисяч на автомобіль для ветеранів: у Верховній Раді готують новий механізм компенсації

120 тисяч на автомобіль для ветеранів: у Верховній Раді готують новий механізм компенсації

18:00, 22 липня 2026 5k
Що чекає військового у СЗЧ при зустрічі з групою оповіщення ТЦК

Що чекає військового у СЗЧ при зустрічі з групою оповіщення ТЦК

12:12, 22 липня 2026 4k
Суд пояснив, чи звільняють відсутність договору і непроживання від оплати комунальних послуг

Суд пояснив, чи звільняють відсутність договору і непроживання від оплати комунальних послуг

17:38, 22 липня 2026 4k
Суд скасував постанову ТЦК про штраф у 17 тисяч грн: неявка за повісткою не є триваючим правопорушенням

Суд скасував постанову ТЦК про штраф у 17 тисяч грн: неявка за повісткою не є триваючим правопорушенням

21:00, 21 липня 2026 7k
Батькам військового, який загинув у ДТП під час відпустки, відмовили у виплаті 15 млн грн: суд став на бік родини

Батькам військового, який загинув у ДТП під час відпустки, відмовили у виплаті 15 млн грн: суд став на бік родини

16:50, 21 липня 2026 7k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Затопило квартиру згори: помилки, через які можна залишитись без компенсації і чому сусід не завжди винен

Коли квартиру затопило зверху, найчастіше одразу вважають винним сусіда з верхнього поверху, але юридично це не завжди так.

Суддів із Донецької та Луганської областей відрядили для здійснення правосуддя в інші суди

ВРП продовжила відрядження судді з Бахмутського суду та направила ще 8 суддів до інших установ.

ТОП-5 правових позицій Верховного Суду щодо земельних спорів: межі, оренда, паї та права власності

Публікуємо п’ять свіжих правових позицій, які можуть мати значення для власників земельних ділянок, орендарів та громад.

Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації через 24 роки після зняття з військового обліку: що вирішив Верховний Суд

Чоловік не прибув до збірного пункту у жовтні 2023 року, однак суд встановив, що його статус не дозволяв притягнути до відповідальності за ухилення від мобілізації.

Скорочення штату, чи приховане звільнення: коли роботодавець змушений буде поновити працівника

Скорочення штату не позбавляє працівника права на передбачені законом гарантії, а порушення процедури нерідко стає підставою для поновлення на роботі через суд.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]