Роботодавці до 5 серпня мають оновити дані працівників у ТЦК: за порушення — штраф майже 60 тисяч гривень

Штрафи за порушення військового обліку 2026: чому важливо оновити дані персоналу у серпні.

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5 серпня 2026 року спливає строк, протягом якого підприємства, установи, організації, державні органи та органи місцевого самоврядування повинні повідомити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки про зміни в облікових даних призовників, військовозобов’язаних і резервістів, що відбулися протягом липня.

Організація військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях є невід’ємною частиною мобілізаційної підготовки держави. Відповідно до Порядку № 1487, відповідальність за належне ведення обліку покладається безпосередньо на керівників. Одним із ключових періодичних обов’язків роботодавця є інформування ТЦК про зміну облікових даних працівників. Традиційно цей звіт подається щомісяця до 5 числа включно.

Роботодавець веде персональний військовий облік працівників за списками. У разі зміни життєвих обставин працівника, які впливають на його статус у системі військового обліку, ці дані мають бути актуалізовані.

Згідно з пунктом 34 Порядку, роботодавець зобов’язаний у п’ятиденний строк з дня подання працівником відповідних документів внести зміни до списків персонального військового обліку щодо:

прізвища, власного імені та по батькові ;

; реквізитів паспорта громадянина України (в тому числі закордонного);

громадянина України (в тому числі закордонного); адреси задекларованого або фактичного місця проживання ;

; сімейного стану ;

; освіти ;

; місця роботи та посади.

Саме ці оновлені відомості мають бути надіслані до ТЦК та СП щомісяця до 5 числа у формі повідомлення про зміну облікових даних

Як подати повідомлення до ТЦК

Для інформування ТЦК та СП використовується форма «Повідомлення про зміну облікових даних» (Додаток 4) до Порядку № 1487.

Відповідальна за ведення військового обліку особа має протягом п’яти днів внести зміни до документів персонального військового обліку на підставі документів, поданих працівником, або кадрових документів підприємства (наприклад, наказу про переведення на іншу посаду).

До 5 числа наступного місяця сформувати Повідомлення (Додаток 4), включивши до нього всіх працівників, у яких протягом попереднього місяця змінилися облікові дані. Та подати повідомлення до відповідного ТЦК та СП або особисто чи поштовим відправленням, або в електронній формі — через електронний кабінет або засобами Порталу «Дія», за наявності технічної можливості. У такому разі дублювати повідомлення на папері не потрібно.

Відповідальність за ігнорування дедлайну

Посадові особи підприємств несуть адміністративну відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Зокрема, відповідальність настає за неподання відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення обліку та прийняття на роботу осіб, які не перебувають на військовому обліку.

Відповідно до статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, такі порушення тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб. Повторне вчинення порушення протягом року збільшує суму стягнення. Варто зауважити, що контроль за виконанням цих вимог здійснюється ТЦК під час планових та позапланових перевірок.

За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію відповідальність передбачена статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Під час дії воєнного стану для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань передбачено штраф від 34 000 до 59 500 грн (2000–3500 НМДГ).

Водночас цей строк не стосується всіх військовозобов’язаних громадян. Йдеться саме про обов’язок роботодавців, які ведуть персональний військовий облік своїх працівників, своєчасно інформувати ТЦК та СП про зміни в їхніх облікових даних.

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