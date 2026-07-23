  1. Суд інфо

ВРП звільнила у відставку суддю Господарського суду Києва Наталію Зеленіну

10:29, 23 липня 2026 132
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВРП задовольнила заяву про відставку судді Господарського суду Києва Наталії Зеленіної.
ВРП звільнила у відставку суддю Господарського суду Києва Наталію Зеленіну
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя відправила у відставку судді Господарського суду міста Києва Наталію Зеленіну.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

23 липня Вища рада правосуддя вирішила звільнити Зеленіну Наталію Іванівну з посади судді Господарського суду міста Києва у зв’язку з поданням суддею заяви про відставку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя Київ відставка звільнення ВРП Господарський суд Києва

Популярні новини

Штраф до 17 тисяч гривень і конфіскація: в Україні хочуть запровадити нові покарання для колекціонерів

Штраф до 17 тисяч гривень і конфіскація: в Україні хочуть запровадити нові покарання для колекціонерів

15:00, 22 липня 2026 6k
120 тисяч на автомобіль для ветеранів: у Верховній Раді готують новий механізм компенсації

120 тисяч на автомобіль для ветеранів: у Верховній Раді готують новий механізм компенсації

18:00, 22 липня 2026 5k
Що чекає військового у СЗЧ при зустрічі з групою оповіщення ТЦК

Що чекає військового у СЗЧ при зустрічі з групою оповіщення ТЦК

12:12, 22 липня 2026 4k
Батькам військового, який загинув у ДТП під час відпустки, відмовили у виплаті 15 млн грн: суд став на бік родини

Батькам військового, який загинув у ДТП під час відпустки, відмовили у виплаті 15 млн грн: суд став на бік родини

16:50, 21 липня 2026 7k
Суд скасував постанову ТЦК про штраф у 17 тисяч грн: неявка за повісткою не є триваючим правопорушенням

Суд скасував постанову ТЦК про штраф у 17 тисяч грн: неявка за повісткою не є триваючим правопорушенням

21:00, 21 липня 2026 6k
Рапорт військового з інвалідністю про звільнення залишили без розгляду через статус СЗЧ — суд пояснив, чи законно це

Рапорт військового з інвалідністю про звільнення залишили без розгляду через статус СЗЧ — суд пояснив, чи законно це

10:26, 22 липня 2026 4k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації через 24 роки після зняття з військового обліку: що вирішив Верховний Суд

Чоловік не прибув до збірного пункту у жовтні 2023 року, однак суд встановив, що його статус не дозволяв притягнути до відповідальності за ухилення від мобілізації.

Скорочення штату, чи приховане звільнення: коли роботодавець змушений буде поновити працівника

Скорочення штату не позбавляє працівника права на передбачені законом гарантії, а порушення процедури нерідко стає підставою для поновлення на роботі через суд.

Працівників ПлейСіті перевірятимуть на доброчесність, а керівника призначатимуть через конкурс

Законопроєкт передбачає відкритий конкурс на посаду керівника ПлейСіті, перевірки доброчесності працівників, міжнародний аудит роботи органу та запуск механізмів для посилення контролю над ринком азартних ігор.

Штраф за тріщину на лобовому склі, або непрацюючі габарити: як водієві виграти суд з патрульною поліцією

Отримали штраф за неоплату паркування, або тріщину на лобовому склі: суди дедалі суворіше ставляться до якості доказової бази патрульної поліції та інспекцій з паркування

МВФ вимагає скасувати пільги на посилки вже в липні: які ще податкові зміни чекають українців за оновленим меморандумом

МВФ визначив нові вимоги до України: що буде з податками, посилками та військовим збором.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]