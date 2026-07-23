ВРП звільнила у відставку суддю Господарського суду Києва Наталію Зеленіну

ВРП задовольнила заяву про відставку судді Господарського суду Києва Наталії Зеленіної.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя відправила у відставку судді Господарського суду міста Києва Наталію Зеленіну.

23 липня Вища рада правосуддя вирішила звільнити Зеленіну Наталію Іванівну з посади судді Господарського суду міста Києва у зв’язку з поданням суддею заяви про відставку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.