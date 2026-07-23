Нотаріальні послуги за кордоном: що треба знати
Департамент консульської служби МЗС України роз’яснив українцям питання нотаріальних послуг за кордоном.
«Розбираємо два найпопулярніші інструменти: засвідчення підпису та оформлення довіреності. У чому різниця та що обрати?», — зазначили у відомстві.
Варіант 1: Засвідчення підпису на документах
Це найтиповіша послуга. Вона потрібна, коли вам необхідно підтвердити, що саме ви підписали певний документ.
- Для чого підійде: заяви-згоди на виїзд дитини, на оформлення їй візи чи інших документів, на реєстрацію місця проживання чи його зміну, на прийняття або відмову від спадщини тощо.
- Як це працює: Консул ідентифікує вашу особу за паспортом і засвідчує, що підпис на документі ви поставили власноруч у його присутності.
Варіант 2: Посвідчення довіреності
Якщо однієї заяви недостатньо і ваші інтереси в Україні має представляти інша людина, оформлюється довіреність.
- Для чого підійде: передача прав на відкриття банківського рахунку, купівлю/продаж або дарування майна, представництво в державних органах тощо.
- Як це працює: Ви письмово надаєте право іншій особі від вашого імені здійснювати юридичні дії або отримувати матеріальні цінності.
Про цю послугу згодом розповімо більше.
Важливо знати перед візитом до консула:
- Мова документа: Усі документи мають бути складені державною українською мовою.
- Особиста присутність — обов’язкова. Чи можна оформити документ дистанційно? На жаль, ні. Законодавство вимагає виключно вашої особистої присутності.
- Чого не повинно бути в документах:
- Жодних підчисток, дописок, незастережних виправлень чи записів олівцем.
- Документ не буде прийнято, якщо він не відповідає законодавству або містить відомості, що паплюжать честь і гідність людини.
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