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Нотаріальні послуги за кордоном: що треба знати

08:56, 23 липня 2026 101
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Українцям роз’яснили питання нотаріальних послуг за кордоном.
Нотаріальні послуги за кордоном: що треба знати
Фото: dn.gov.ua
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Департамент консульської служби МЗС України роз’яснив українцям питання нотаріальних послуг за кордоном.

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«Розбираємо два найпопулярніші інструменти: засвідчення підпису та оформлення довіреності. У чому різниця та що обрати?», — зазначили у відомстві.

Варіант 1: Засвідчення підпису на документах

Це найтиповіша послуга. Вона потрібна, коли вам необхідно підтвердити, що саме ви підписали певний документ.

  • Для чого підійде: заяви-згоди на виїзд дитини, на оформлення їй візи чи інших документів, на реєстрацію місця проживання чи його зміну, на прийняття або відмову від спадщини тощо.
  • Як це працює: Консул ідентифікує вашу особу за паспортом і засвідчує, що підпис на документі ви поставили власноруч у його присутності.

Варіант 2: Посвідчення довіреності

Якщо однієї заяви недостатньо і ваші інтереси в Україні має представляти інша людина, оформлюється довіреність.

  • Для чого підійде: передача прав на відкриття банківського рахунку, купівлю/продаж або дарування майна, представництво в державних органах тощо.
  • Як це працює: Ви письмово надаєте право іншій особі від вашого імені здійснювати юридичні дії або отримувати матеріальні цінності.

Про цю послугу згодом розповімо більше.

Важливо знати перед візитом до консула:

  1. Мова документа: Усі документи мають бути складені державною українською мовою.
  2. Особиста присутність — обов’язкова. Чи можна оформити документ дистанційно? На жаль, ні. Законодавство вимагає виключно вашої особистої присутності.
  3. Чого не повинно бути в документах:

- Жодних підчисток, дописок, незастережних виправлень чи записів олівцем.

- Документ не буде прийнято, якщо він не відповідає законодавству або містить відомості, що паплюжать честь і гідність людини.

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нотаріус

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