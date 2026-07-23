Денис Шмигаль, перший віцепрем'єр-міністр України — Міністр енергетики України: біографія та кар'єра

Денис Шмигаль — шлях від бізнесу до керівництва Кабміном та Міністерством енергетики.

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Денис Шмигаль — український державний діяч, який пройшов шлях від керівних посад у бізнесі та державній службі до керівництва урядом України. Після роботи головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Віцепрем’єр-міністром, Прем’єр-міністром та Міністром оборони він із січня 2026 року обіймає посаду Першого віцепрем’єр-міністра України — Міністра енергетики України.

Біографія, освіта та наукова діяльність

Денис Анатолійович Шмигаль народився 15 жовтня 1975 року у Львові.

У 1997 році закінчив Державний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері (машинобудування)» та здобув кваліфікацію інженера-економіста.

У 2003-му захистив дисертацію на тему «Регіональна економіка та розміщення продуктивних сил» та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук.

Початок професійної діяльності

Упродовж 1995–2009 років працював на керівних посадах на підприємствах Львова.

У 2009 році перейшов на державну службу. До 2013 року працював у Львівській обласній державній адміністрації.

У 2014 році обійняв посаду заступника начальника Головного управління Міністерства доходів і зборів у Львівській області.

Робота у приватному секторі

У 2015–2017 роках був радником, віцепрезидентом, генеральним директором та членом Наглядової ради ТОВ ТВК «Львівхолод».

У 2017 році перейшов до енергетичного сектору. До 2019 року працював заступником генерального директора із соціальних питань ПАТ «ДТЕК Західенерго», очолював ДТЕК Бурштинську ТЕС, а також виконував обов’язки заступника генерального директора із соціальних питань ПАТ «ДТЕК Західенерго».

Державна служба та робота в уряді

У серпні 2019 року указом Президента України Дениса Шмигаля було призначено головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Цю посаду він обіймав до лютого 2020 року.

4 лютого 2020 року Верховна Рада призначила його Віцепрем’єр-міністром України — Міністром розвитку громад та територій України.

4 березня 2020 року Денис Шмигаль був призначений Прем’єр-міністром України. На цій посаді він працював до 16 липня 2025 року. У цей період також входив до складу Ради національної безпеки і оборони України та Національної інвестиційної ради.

17 липня 2025 року був призначений Міністром оборони України, який очолював до 13 січня 2026 року.

14 січня 2026 року Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля Першим віцепрем’єр-міністром України — Міністром енергетики України. 16 липня 2026 року парламент повторно призначив його на цю посаду у складі оновленого Кабінету Міністрів України.

Діяльність на посаді Міністра енергетики

Після призначення на посаду Денис Шмигаль заявив, що ключовим завданням є якнайшвидше проходження гострої фази енергетичної кризи та посилення координації роботи всіх відповідальних за функціонування енергетичної системи.

Серед ключових напрямів роботи Міністерства енергетики він визначив відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури, створення резервних потужностей, відновлення газовидобутку та газотранспортної інфраструктури, залучення міжнародної фінансової допомоги, розвиток децентралізованої генерації, посилення захисту енергетичних об’єктів, інтеграцію української енергосистеми до європейського енергетичного простору та модернізацію електромереж.

За ініціативи Міністерства енергетики було оголошено конкурс на будівництво 1,5 ГВт нової високоманевреної газової генерації, а також запроваджено низку механізмів для залучення інвестицій і спрощення розвитку нових генеруючих потужностей.

Серед ухвалених рішень — збільшення квот підтримки відновлюваних джерел енергії на 2026 рік до 1 ГВт, запровадження довгострокових договорів купівлі-продажу електроенергії (PPA), спрощення прямих договорів між виробниками та споживачами і додаткові стимули для розвитку розподіленої генерації.

Нагороди та відзнаки

У 2024 році Денису Шмигалю присвоєно почесне звання Doctor Honoris Causa Львівської політехніки.

У 2026 році Дениса Шмигаля нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня за значні заслуги у зміцненні української державності, вагомий особистий внесок у розвиток держави та сумлінне виконання професійного обов’язку.

Призначення Дениса Шмигаля Першим віцепрем’єр-міністром України — Міністром енергетики України стало продовженням його багаторічної кар’єри у сфері державного управління. Поєднання досвіду роботи в бізнесі, органах виконавчої влади та Кабінеті Міністрів визначило його професійний профіль як управлінця, який бере участь у формуванні державної політики у сфері енергетики, відновлення критичної інфраструктури та європейської інтеграції енергетичного сектору України.

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